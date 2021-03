Revelación: Gilardino admitió que cobraba sobresueldos porque ganaba poco

Continúa desarrollándose las audiencias de debate en el juicio oral y público por la causa Revelación, más conocida como el caso de corrupción de retornos en la obra pública durante el dasnevismo. Este lunes, en primer lugar, declaró el abogado Alberto Gilardino, ex ministro de Coordinación de Gabinete del ex gobernador Mario Das Neves.

Preguntado por los fiscales del Ministerio Público Fiscal, hizo referencia de haber aceptado dinero, en más de una oportunidad, y que el mismo le fue entregado por quien comandaba en principio esta asociación ilícita que era Diego Correa por la suma de 100 mil pesos, indicó

Por otro lado, dio cuenta de las funciones que cumplían los Secretarios de la Unidad Gobernador, Diego Correa y Gonzalo Carpintero, haciendo referencia que el primero se ocupaba más de la parte administrativa y Carpintero de las cuestiones institucionales del Gobernador.

También hizo mea culpa de la hipocresía que existe en la política y sobre todo apuntó a los sueldos bajos que percibían los funcionarios públicos en esos momentos, indicando que no debería ser así para evitar que ocurra este tipo de situaciones, haciendo referencia a lo que se está ventilando en este juicio oral y público.

A modo de conclusión, Alberto Gilardino reconoció haber recibido dinero en primer lugar, pero con respecto a la suma que se expresan en la lista no eran coincidentes. Asimismo refirió al momento de su renuncia al cargo de Ministro de Coordinación de Gabinete, haciendo hincapié sobre todo en la entrega de un sobre por parte de su ex secretaria, lo cual motivo dicha decisión. El sobre que se dio a conocer a través de los periódicos fue reconocido como el “sobre Bomba” que fue entregado en la honorable legislatura dando inicio a las investigaciones en relación a delitos de corrupción, más específicamente a las causas Embrujo, Revelación y Emergencia Climática entre otras más.

“Acción indebida”

El segundo de los testigos, se trató del arquitecto, Alejandro Bertorini expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reconoció que durante su gestión no envió planilla alguna de obra pública a Diego Correa, ex secretario de la unidad del gobernador. Bertorini dijo ser arquitecto hace 22 años y conocer a todos los imputados. Asimismo, detalló cómo funcionaba el organismo del IPV siendo un ente autárquico. Resaltó que él “envió de planillas sería una acción indebida”

Órdenes de pago a Correa

La tercera testigo, fue Sandra Torres, contadora del Instituto Provincial de la Vivienda, refirió durante la gestión de Martin Bortagaray, cuando se enviaban las planillas con las órdenes de pago tanto a Martin Bortgaray como a Diego Correa, siendo esto llamativo, como un Instituto autárquico envía esas planillas a un secretario del Gobernador, acción totalmente fuera de la ley. Asimismo, reconoció los chats que fueron entregados por ella y que eran enviados a Diego Correa. También dio detales de las planillas con órdenes de pago que eran enviadas a Diego Correa.

De los testimonios recogidos hasta el momento surgió “un detalle no menor, en la época de la gestión al frente del IPV, su presidente Martin Bortagaray, enviaba planillas de órdenes de pago, maniobra que no se volvió a repetir en otras gestiones”.

(Fuente: Procuración General)