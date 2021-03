Planifican apertura de la temporada de merluza en aguas provinciales

Las distintas cámaras y empresas pesqueras de Chubut analizaron con la autoridad de administración provincial la evolución y estado de la temporada de langostino que está pronta a finalizar y se comenzó a planificar la captura de merluza.

En ese marco, el secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, estuvo reunido con representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); de la Flota Amarilla (CAFACh); de la Cámara Pesquera del Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia) y el gerente general de la empresa Conarpesa, Nadine Parry.

Desde la CAFACh se planteó la necesidad de avanzar para que se logren certificaciones MSC del recurso langostino, por medio del cual se establecen los estándares para la pesca sostenible y trazabilidad de los productos pesqueros sostenibles con certificación. El sector sostiene que esto permitiría tener previsibilidad en la situación comercial, fijando estándares a las pesquerías y diferenciarse por el cumplimiento de ellas.

Por otro lado, se analizó que durante la temporada baja de langostino se pueda procesar merluza en las plantas de procesamiento, aunque es escaso del interés por la actual ecuación de costos, y teniendo en cuenta que la industria pesquera chubutense está focalizada en el recurso langostino.

Temporada de langostino

Al respecto, Aguilar contó que “esta reunión estaba convocada para hacer un balance porque estamos en las vísperas del cierre de la temporada de pesca de langostino en la provincia del Chubut, y ya estamos planificando lo que sería la posible apertura de captura de merluza, por eso estuvimos con distintos representantes de casi todas las cámaras pesqueras de la zona”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial expresó que “la temporada de langostino está prácticamente cerrada, Nación comienza con la prospección el día 6 de marzo, analizando el recurso y de ese dictamen se verá si abre la temporada a nivel nacional, y si eso ocurre, la Provincia dará por cerrada la suya”.

En ese marco, “la temporada de langostino en Chubut está cerrando con números normales, lo cual no es poco en un año de contexto de pandemia, estamos cargando los últimos datos de la planilla de guía y partes de pesca de enero, los cuales están dando similares al año pasado”.

“El sector está langostinizado”

Por otra parte, el secretario de Pesca también habló sobre la temporada de merluza que esta pronta a iniciarse, “hemos comenzado con la planificación, por eso estamos viendo qué capacidad tienen las plantas para comenzar a pescar”.

“Hay muchas plantas que están requiriendo no de manera formal, pero si por medio de los medios de comunicación cupos de merluza, las cuales la mayoría están enroladas en la Cámara Pesquera del Chubut (Capech), pero el pedido lo deben hacer formalmente para obtener los permisos, como lo ha realizado la empresa Fyrsa hasta este momento”, indicó el funcionario.

A su vez, Gabriel Aguilar explicó que “existe gran cantidad de merluza para pescar, pero lo que no hay es voluntad de cortar este recurso, y no pasa solamente por una decisión que toma la planta, sino que también tiene responsabilidad las empresas y los sindicatos”.

Asimismo, el remarcó que “es ilógico que teniendo pescado de sobra y la capacidad para trabajarlo no podamos encontrar entre todos, la sintonía para que las plantas puedan procesar a un costo que el mercado requiere con relación a la merluza, y esto ocurre porque el sector esta langostinizado que maneja otros costos”.