Patinadoras de “Sueños sobre rudas” en el Nacional

La escuela de patinaje artístico «Sueños sobre Ruedas» de Comodoro Rivadavia, compitió en este certamen desarrollado en Villa María, Córdoba, en la disciplina Danza categoría Nacional.

Con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, viajaron en total 6 alumnas a cargo de la profesora Romina Villafáñez, con vistas al torneo Sudamericano que se realizará en el mes de septiembre en San Juan.

Comodorenses en el Nacional de Córdoba

El campeonato «Open Nacional de Clubes» se desarrolló del 6 al 16 de marzo en el Estadio Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, donde contó con patinadores de todas las disciplinas y todo el país. El evento tuvo un protocolo riguroso debido a la situación actual de la pandemia.

Bajo este marco, la profesora Romina Villafáñez detalló: «Esta instancia era obligatoria, al igual que una revisión técnica que tenemos dentro de muy poco. La participación nos sirvió para acercarnos al Sudamericano que se realizará en el mes de septiembre en San Juan».

Sobre la destacable performance de sus alumnas, señaló que «los resultados de este campeonato son el incentivo que necesitábamos para seguir adelante y con más fuerzas. Para mí como entrenadora, es un orgullo enorme haber podido participar después de un año tan complicado y diferente».

«Estuvimos muchos meses entrenando y preparándonos virtualmente, cada una desde su casa, brindando clases de todo un poco para no perder el ritmo y pensando en el momento de poder volver a entrenar en pista, para estar un paso adelante. Y así fue, desde el día que volvimos no hemos parado de entrenar», agregó la referente de la escuela «Sueño sobre Ruedas», que el pasado 5 de marzo cumplió 6 años desde su formación.

Además, expresó: «estoy agradecida del equipo que tengo. No solo con mis alumnas, sino también con las profesoras de Danza y Flexibilidad, Laura y Micaela. Por su parte, Yanina y Natalia que trabajan junto a nosotras desde el Coaching para hacer de estas patinadoras una mejor versión cada día. Y obviamente a todas las familias y al Ente Autárquico Comodoro Deportes, con Hernán Martínez a la cabeza, por todo su acompañamiento. Seguiremos preparándonos para los campeonatos nacionales con todo el equipo de acá en adelante», sentenció.

En cuanto a resultados de las deportistas comodorenses, se destaca el caso de Camila Bras con el 1er puesto, Milagros Chávez se ubicó 2°, Mía Caudet se ubicó en el 1° lugar, Iriel Ivanoff fue 2do puesto, Lucia Villagra se posicionó 5° y Thiara Pereyra en el 6° escalón.