Para prevenir los contagios, lo mejor es ventilar los ambientes

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, a través de la Unidad Gabinete de Asesores y la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizó un encuentro virtual llamado “Transmisión del COVID-19 por aire. La importancia de ventilar” en donde especialistas compartieron información, basada en evidencia científica, para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad por aire.

Durante la jornada, que fue moderada por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Carolina Vera, y la subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Cecilia Sleiman, se presentó la campaña “Ventilar” cuyo fin es concientizar sobre la importancia de la ventilación de los ambientes para evitar la propagación del COVID-19 por aerosoles y difundir el potencial uso de medidores de dióxido de carbono (CO2) como instrumento de apoyo para evaluar la correcta ventilación en espacios cerrados.

En ese sentido, la cartera de Ciencia ha desarrollado una sección web donde pueden consultarse consideraciones sobre la ventilación de ambientes y medición de CO2, recomendaciones para evitar la transmisión del COVID-19 por aerosoles o, incluso, un listado de empresas y emprendimientos locales que desarrollaron prototipos de medidores de CO2 y/o avanzaron en la etapa de escalado comercial del producto.

La importancia de ventilar

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Vera: “Con esta actividad inauguramos un conjunto de acciones concretas dirigidas a la población con respecto a la ventilación. Elaboramos junto al Ministerio de Salud una guía de recomendaciones para prevenir la transmisión de COVID-19 por aerosoles, en la que contamos con la participación de investigadoras e investigadores. Parte de ese grupo de especialistas nos comentaron sobre la importancia de ventilar los ambientes”, expresó.

En el primer panel, la investigadora adjunta del CONICET en el IQUIBICEN-FCEyN-UBA, doctora Sandra Cordo y la investigadora adjunta del CONICET en el CIMA-FCEyN-UBA, doctora Andrea Pineda Rojas, expusieron sobre la transmisión de COVID-19 por aire y las principales medidas de prevención.

“Las células que le permiten la entrada al virus SARS CoV-2 se encuentran en el sistema respiratorio. Se ha comprobado que las células pueden ser infectadas de una forma muy eficiente a través de la inhalación de los aerosoles, unas partículas muy pequeñas, invisibles, que las personas emiten a través de distintas actividades respiratorias como, por ejemplo, exhalar, hablar, toser, cantar, etc. El contagio por aerosoles se produce cuando inhalamos las emisiones de una persona infectada”, explicó Cordo.

Por su parte, Pineda Rojas agregó que “al inicio de la pandemia se creía que el contagio por superficies o fómites (contacto) y por gotas (impacto) eran las más importantes, pero hoy sabemos que la principal forma de contagio es por aerosoles. Podemos contagiarnos ya sea respirando una alta concentración de aerosoles infectivos en poco tiempo (contagio en proximidad) o una baja concentración durante mucho tiempo de exposición (contagio a distancia). Ventilar es una medida muy efectiva porque evita que se acumulen aerosoles en el aire y reduce el riesgo de tener un evento de súper contagio, que ocurre cuando una persona contagia a muchas otras, incluso estando a más de dos metros de distancia”.

En el segundo bloque, el físico y secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional en la Universidad Nacional de Hurlingham, doctor Jorge Aliaga, disertó sobre “Ventilación cruzada, continua, distribuida y medida”. “La mejor ventilación es cruzada (apertura de puertas/ventanas opuestas), continua (no se acumula aire respirado) y distribuida (no se acumula aire sin renovar en el ambiente)”, explicó Aliaga, y agregó: «¿Cómo hago para saber si la ventilación del ambiente es correcta? La respuesta está en medir la concentración de CO2 y tomarlo como indicador de cuán respirado está el aire. Como también va a haber más aerosoles en ese aire, se correlaciona un mayor nivel de CO2 con una mayor probabilidad de que haya partículas exhaladas que podrían ser contagiosas”.

Tras un segmento en el cual se respondieron preguntas hechas por el público, el cierre del encuentro estuvo dedicado a la presentación de la mencionada campaña. “Queremos promover la producción de medidores de CO2, de código abierto. Por eso estamos trabajando, desde la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, con distintos actores del sector productivo privado y, también, de las escuelas técnicas, las universidades nacionales y los clubes de ciencia. Nuestro objetivo es difundir la importancia de la ventilación, las buenas prácticas y los buenos usos de estos apoyos técnicos para poder tener la garantía de un ambiente ventilado”, concluyó Sleiman.

“Transmisión del COVID-19 por aire. La importancia de ventilar” puede verse completo a través del canal del Ministerio de Ciencia en YouTube.