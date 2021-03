Madryn: El Municipio repara calles afectadas por las lluvias

Luego de las fuertes lluvias que azotaron a Puerto Madryn y la zona, el intendente Gustavo Sastre explicó que se encuentran trabajando para ir arreglando la gran cantidad de calles que han quedado en muy mal estado luego de la tormenta. «Ha sido un día muy difícil, al recibir 50 milímetros en el lapso de dos horas no hay obra ni gestión que alcance. Hoy estamos trabajando fuertemente con las máquinas en los barrios, hemos pedido también colaboración al sector privado para reparar las calles rápidamente y en aquéllos domicilios que han sufrido las inclemencias del tiempo también estaremos ayudando para solucionar los problemas que esto ocasionó».

El jefe comunal reconoció que el daño mayor se dio en las calles, donde en algunos casos se produjo «la rotura de cordones cuneta, sin dudas las calles son las que más sufren y en eso estamos trabajando hoy con el personal de la Municipalidad».

Buen resultado

Sastre aseguró que continuaran trabajando en la gestión de obras para la ciudad, al tiempo que resaltó el hecho de que «la obra de Roca y 28 de Julio, donde está la fuente, ha dado grandes resultados. Hay que recordar que hace mucho tiempo que el centro no tenía el caudal de agua que tuvo ayer y cuando caen estas lluvias a las que los madrynenses no estamos acostumbrados, creo que no hay nada que alcance. La zanja de guardia estuvo a punto de desbordarse, pero esto no significa que nos quedemos quietos, porque si el clima cambia y empieza a traer estas lluvias, vamos a tener que ver cuáles son las alternativas para que esto no suceda».

Asistencias

De acuerdo al informe del Comité de Emergencias Municipal (COEM), durante la tormenta se registraron 160 pedidos de asistencia a las líneas telefónicas dispuestas tras las precipitaciones registradas ayer. Entre las 13 y las 18 horas del miércoles cayeron 40 milímetros y en total se registraron 48 milímetros desde que comenzaron las lluvias el martes a la noche. A partir de ello, varias arterias de la ciudad y la ruta provincial N° 42 de El Doradillo quedaron inhabilitadas por precaución. Además, el pico de precipitaciones coincidió con la pleamar, situación en la que se minimiza la eficiencia de los pluviales.

Los Centros de Gestión Barrial (CeGeBa) permanecieron abiertos después las 18 horas, mientras que los equipos del Servicio Social, Protección Civil, Tránsito y Servicios Públicos recorrieron los sectores más afectados por el temporal.