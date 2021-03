Madryn: Concejales otorgaron reconocimiento a tres trabajadores de prensa

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn reconoció esta mañana al periodista Gustavo Huentelaf y a los reporteros gráficos Alberto Muñoz y Juan José de Focatiis, quienes cumplieron 30 años de profesión. En la última sesión, el cuerpo legislativo declaró de Interés la trayectoria de los tres profesionales de la comunicación y es por ello que en un breve pero emotivo acto, la presidenta del Concejo Noelia Corvalán y el intendente Gustavo Sastre entregaron copia de la declaración a los tres.

«Toda una vida cubriendo los temas legislativos, este trabajo me ha dejado muchos amigos y satisfacciones», afirmó Huentelaf, quien actualmente se desempeña en Radio Patagonia. Muñoz, por su parte, recordó las diversas etapas que atravesó como reportero gráfico: «Cuando arrancamos trabajábamos en el laboratorio, con los químicos y después salíamos a sacar fotos. Ahora es bastante más fácil con las cámaras digitales y y una computadora». Finalmente, de Focatiis, quien lleva 32 años de trabajo, contó: «Yo arranqué en el año 1987 en Trelew, después me vine a Madryn hasta el 90 que me fui a Buenos Aires, pero después volví y me quedé definitivamente».