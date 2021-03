Luque y Facundo Manes recorrieron la obra de la futura clínica materno infantil

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, recorrió junto al reconocido neurocientífico Facundo Manes la obra de la clínica materno infantil que está llevando adelante el grupo Amanus en Comodoro. El objetivo es lograr un trabajo conjunto entre el sector privado de salud, el Municipio, a través de Comodoro Conocimiento como sector público, y la Fundación INECO para brindar servicios complementarios en la ciudad relacionados a la neurociencia, hasta tanto se desarrolle la infraestructura exclusiva para ello.

Infraestructura exclusiva

El proyecto de salud es una de las aristas del Polo Tecnológico que busca desarrollar un servicio como la neurociencia aplicada a la salud, que hoy no se brinda en Comodoro con especialista fijos. Solo se cuenta con médicos viajantes que llegan a algunas instituciones como Fundación Crecer y Clínica del Valle.

Por este motivo, el intendente junto al titular de la fundación INECO, que tiene una clínica especializada en enfermedades neurológicas y rehabilitación en Buenos Aires, recorrieron la obra sobre avenida Ducós que está realizando el grupo Amanus, propietario de la Clínica del Valle, que aumentará los servicios de salud en Comodoro.

«Nuestro objetivo es tener una infraestructura exclusiva para el proyecto, similar a lo que tiene INECO en Capital Federal, pero sabemos que eso lleva tiempo. Por ese motivo, el objetivo a corto plazo es incluir al sector privado de la salud en el Polo Tecnológico y realizar alianzas estratégicas para que puedan brindar estos servicios en sus espacios”, comentó Luque sobre las intenciones de trabajar en conjunto entre el sector público y privado.

Crecimiento

En ese marco, Luque valoró la inversión de la familia Seleme, oriunda de la zona, que “continúa apostando al crecimiento de la ciudad y toda la zona sur, aún en tiempos difíciles. Ésta, por la clínica materno infantil, es una obra realmente importante para Comodoro y la región. Es un lugar que nos llena de esperanza mirando hacia el futuro, con miras a que Comodoro sea una ciudad de servicios de salud”.

Asimismo, el intendente reconoció que “ante la falta de inversión muchas veces del Estado provincial, el sector privado fue el que impulsó un poco este crecimiento. Nos viene muy bien tener esta posibilidad de seguir creciendo. Es una inversión 100 por ciento del sector privado, con el esfuerzo de muchos años de trabajo y estamos impactados del nivel y la calidad que va a tener este lugar, además de la cantidad de camas que va a aportar a la ciudad”.

La obra estuvo paralizada durante el 2020 porque se decidió priorizar la contingencia de la atención por la pandemia. Este mes se volvió a retomar la marcha y Juan Gabriel Seleme, propietario de la firma, ponderó la calidad de la infraestructura que están llevando adelante: “Es una estructura distinta, pensada para la salud y para Comodoro. Es un gran esfuerzo el que hace nuestra familia para seguir apostando a nuestra ciudad, a la región en la que nacimos”.

Apuesta

El titular de INECO, Facundo Manes se mostró “gratamente asombrado de lo que he visto en Comodoro, de la inversión y la apuesta por el país, por su ciudad, tanto de parte del sector privado como del apoyo del intendente”. Y pregonó que “esta es la Argentina que queremos: dejar de pelear por cosas del pasado y apostar a la salud, a la educación, la ciencia y la tecnología. Si los argentinos nos enfocamos en estos temas centrales tenemos un gran futuro”.

Por último, destacó que “no es frecuente lo que yo vi en Comodoro. Recorro Latinoamérica y no hay complejos así. Creo que este lugar tendrá impacto no solo en la región sino en el país, los felicito porque es un placer pensar con ellos cómo podemos contribuir a la salud de toda la región”.