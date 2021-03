«La reglamentación que salió del Cannabis es espantosa», aseguró Berta Thachek

El último viernes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, publicó una resolución respecto al cultivo medicinal de cannabis. Dentro de esta reglamentación, el Estado publicó cuáles serán los rangos para el cultivo, lo cual generó un gran enojo entre las asociaciones de cultivadores: «Estamos todos angustiados, hay mamás llorando, esto que salió es espantoso», aseguró Berta Thachek, presidenta de la Asociación Cannabis Terapéutico Puerto Madryn.

Malas ideas

Dentro de la resolución, los puntos que más enojo causó tienen que ver con la autorización de tener solo entre una y nueve plantas, que el espacio cultivado tiene que tener hasta seis metros cuadrados y únicamente está permitido el cultivo en el interior. «No se puede tener de una a nueve plantas en floración, hay familias que necesitan tener muchas plantas, porque algunas se mueren, otras se vuelven hermafroditas y solo sirven las hembras».

El hecho de tener que cultivar en lugares cerrados también genera muchos inconvenientes, sobre todo en lo económico: «El indoor es muy costoso por el gasto de luz y además corrés el riesgo de que se quemen. Un balastro de esas luces salen cinco mil pesos».

Esperanza local

Pero no todo está perdido para los cultivadores madrynenses, ya que, a través del Consejo Consultivo de Cannabis buscarán torcer la historia: «Yo me voy a tranquilizar y voy a pensar que nosotros, desde Puerto Madryn, podemos darle otro enfoque, no nos pueden seguir dejando en la ilegalidad total. Yo pensé que con la ley íbamos a estar tranquilos, pero no», expresó Berta, quien agregó que «hace mucho que vengo pidiendo que la planta sea para todos y vamos a pedir una reunión para ver qué podemos hacer con nuestra ordenanza