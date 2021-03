La Posada de Olaf, reducida a cenizas: «No vino ningún funcionario»

La propietaria del predio de cabañas «La Posada de Olaf» en Lago Puelo, Ingrid Sibiger, se refirió a la falta de presencia de autoridades provinciales luego de que se comprometiera asistencia a los damnificados por los incendios; en su caso, no solo el complejo turístico fue reducido a cenizas por las llamas: también fue su propia vivienda la que cedió ante el importante foco ígneo que arrasó con más de 200 casas en la localidad cordillerana. «No estoy pidiendo nada regalado sino un crédito para volver a construir y volver a trabajar», sostuvo en diálogo con AzM Radio.

«Seguimos esperando»

«Han pasado 4 o 5 días desde que las autoridades provinciales se presentaron y todavía no tenemos novedades, quiero creer que las vamos a tener en los próximos días», expuso Sigiber, sumando a ello que «el Gobernador nos dijo que iba a llegar una ayuda económica y que no nos preocupáramos, el ministro dijo que iban a haber créditos blandos con un año de gracia, que no nos preocupábamos y que iban a estar, pero seguimos esperando eso».

«Pagamos impuestos todo el año»

Por otro lado, la damnificada criticó que «del Municipio no se acercó nadie» y expresó: «No les creo, estoy triste, porque siento un abandono por parte de aquellos a los que nosotros les pagamos un sueldo pagando todos nuestros impuestos; el año pasado, a pesar de no trabajar desde marzo hasta diciembre, todo el año pagamos AFIP, Ingresos Brutos, la habilitación de todo el año: ellos están a nuestro servicio y yo no tengo por qué ir a buscarlos»

«No sabemos qué va a pasar»

Al mismo tiempo, Sibiger apuntó que «somos un montón de gente trabajadora que perdimos nuestras casas; hay carteles de ‘Estado ausente’, ‘Necesito ayuda’, y lo cierto es que el Estado Municipal no se ha acercado ni siquiera para ver cómo estamos», sumando a ello que «ya no estoy enojada sino triste y abandonada, como si no les importara; no sabemos qué va a pasar, todo el tiempo están mintiendo y que «provincia lo único que nos pidió fue el detalle de lo que perdimos».