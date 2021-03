Incendios: Pagliaroni planteó que «el Estado debe reparar años de falta de inversión»

El diputado provincial por la UCR, Manuel Pagliaroni, se refirió a los incendios que afectaron varias localidades de la Comarca Andina y planteó que se dan “llamativamente” en la provincia de Chubut, “que no es la de mayor sequía ni la de mayor temperatura”, durante su alocución en la Sesión virtual de la Legislatura de Chubut que comenzó este martes por la mañana.

Intencionalidad

Sobre la hipótesis del origen de incendios, “la primera tiene que ver con la intencionalidad, pero no es la primera vez que se evalúa esto; funcionarios nacionales y provincciales mencionaron que los atentados producidos por algún grupo en la Comarca y que en los últimos años se han dado en varias oportunidades contra bienes de algunos vecinos, herramientas y demás”, sostuvo.

Inversiones

“No podemos solo hablar de los responsables de este incendio, si es que ha sido de un atentado: tenemos que hablar de todos los anteriores donde el Estado no ha hecho prácticamente nada porque no se ha investigado correctamente o porque no se ha invertido en medidas de seguridad como sistemas de cámaras para identificar a los responsables”, manifestó Pagliaroni.

«Acción u omisión»

La segunda hipótesis “tiene que ver con el tendido eléctrico que es sumamente débil y tal vez sea el motivo por el cual se hayan ocasionado estos incendios; y aquí el Estado debe reparar porque tiene la responsabilidad de la falta de inversión desde hace años”, apuntó el legislador.

“Entendemos que hay una clara responsabilidad del Estado Nacional y Provincial, no tienen que ir a ayudar porque eso lo están haciendo los vecinos con las donaciones, sino que tienen que reparar el daño que por acción u omisión se ha producido”, expuso Pagliaroni.