Incendio en El Hoyo: Más de 20 días sin energía eléctrica

La concejala de Chubut al Frente, Gisel Cortés, se refirió a la situación que atraviesan los servicios públicos en El Hoyo luego de los incendios que azotaron a la zona: «Al noveno día recién tuvimos energía eléctrica, hay que tener en cuenta que se quemó el cableado y los postes. Estamos agradecidos con los empleados de Servicios Públicos que sin cobrar sus sueldos por dos meses, sin cláusula gatillo y sin recomposición salarial salieron a trabajar igual». La edil aclaró que hay un callejón en particular que lleva muchos días sin energía eléctrica y la realidad es que la línea aérea está funcionando, pero la baja no».

Según indicó la edil cordillerana en diálogo con AZM Radio, para poder restablecer el servicio necesitan de transformadores, postes y cables que, hasta el momento, no han llegado a la localidad. Además de la falta de energía, ese callejón en particular tampoco cuenta con agua potable, ya que «a ese lugar el agua llega a través de un sistema de bombeo y sin energía eléctrica ese sistema no funciona».

Sin trabajo

En ciertas zonas altas el fuego continúa en la zona de El Hoyo y una de esas zonas «donde hay un cañadón y ahí es la naciente de agua de la localidad, entonces, en tanto y en cuanto no se trabaje con aviones hidrantes eso se va a seguir quemando y en la primera lluvia vamos a tener carbón en las redes. Nosotros sentimos que la comarca está a la deriva». La vicepresidenta del Concejo Deliberante de El Hoyo destacó que se vive una situación «de falta de inversión constante y una falta de cumplimientos de acuerdos constante. La situación de Servicios Públicos no es algo de ahora, se visualiza más hoy la situación de los empleados públicos por el incendio, pero a los trabajadores no le podemos pedir más, que trabajen sin cobrar, detrás de ellos hay una familia».