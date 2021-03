Inauguraron en Trelew un busto en homenaje a Raúl Alfonsín

A 12 años del fallecimiento del ex presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín, el intendente Adrián Maderna participó del acto homenaje y descubrimiento de un busto del “Padre de la Democracia” en la plaza Independencia de Trelew.

Estuvieron presentes ex gobernadores, ex intendentes, diputados provinciales, intendentes de ciudades vecinas, concejales y referentes políticos y barriales de distintos espacios políticos, así como funcionarios del Municipio.

Revalorizando su legado, el jefe comunal destacó, durante su alocución ante los presentes, que “la única manera de salir adelante es generando marcos de unidad, puntos de coincidencia, y dejar de lado las cuestiones personales”.

“Tenemos el honor de estar presentes en este homenaje, en un espacio emblemático de Trelew, que representa a toda la ciudad sin distinción de partidos políticos”, señaló Maderna.

Como reconocimiento a su labor, virtudes morales, y trayectoria política, además de una conducta intachable, el escultor José Luis Hamzé fue el encargado de reflejar y erigir esta escultura, que fue ubicada en la esquina de Mitre y 25 de Mayo de la emblemática plaza del centro de la ciudad.

Un antes y un después

El intendente también puso de relieve la importancia, como representantes de la democracia, “de no olvidar a una persona, a un político y un referente que nos ha marcado un antes y un después, principalmente por el respeto a las instituciones democráticas, por la militancia, y las duras luchas que se dieron durante la dictadura”.

Y en este sentido, el primer mandatario municipal remarcó la necesidad de “poder transmitir este mensaje del diálogo, el consenso, de caminar cada rincón de la ciudad, como lo hiciera el Dr. Alfonsín en cada rincón de nuestro país, para todas las generaciones que seguirán militando en política. Eso es lo que tenemos que empezar a destacar: consenso, búsqueda de coincidencia, más allá de las diferencias. Y poder tener un proyecto político que trascienda todo partido, un proyecto de país, de provincia y de ciudad, donde podamos involucrarnos todos”, concluyó Maderna.

Por su parte, en el mismo sentido, el presidente del comité local de la UCR, Gerardo Merino, subrayó: “Alfonsín fue un hombre que marcó un antes y un después en la historia argentina, devolviéndonos la vigencia del único sistema bajo el cual es posible convivir: el democrático”.