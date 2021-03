Ganó Gimnasia y se reacomoda en la Liga

Ante Instituto y por 85 – 71, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, logró este jueves su tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol.

Franco Giorgetti fue la figura del conjunto “Verde”, quien aportó 23 unidades para los dirigidos por Martin Villagrán. Este viernes al cierre de esta edición, se medían frente a Bahía Basket.

Gimnasia y su tercera victoria en fila

En la noche del jueves, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, superó 85-71 a Instituto por una nueva jornada de la Liga Nacional y acumuló su tercera victoria en fila.

El máximo anotador del partido fue Franco Giorgetti con 23 puntos (8rebotes), seguido por Yoanki Mencia con 20.

“El Verde” mejora su performance en la Liga y buscará este viernes al cierre de esta edición, otro nuevo triunfo, cuando se midan ante Bahía Basket.

Instituto no comenzó de la mejor manera, encontrándose con un Gimnasia que lo dominó al correr de los minutos y sumando que el albirrojo no lograba convertir, se le complicó el panorama en el Templo del Rock. Los comodorenses fueron efectivos y con una fuerte defensa se llevó los primeros diez minutos por 24 a 10.

En el segundo cuarto, el albirrojo buscó acercarse al marcador. No le salieron los tiros de tres (1/9) pero descontó con los dobles. Los conducidos por Villagrán sacaron 14 puntos de diferencia que los de Alta Córdoba lograron achicar a 4; pero en el tramo final, Gimnasia se volvió a escapar y con el triple de Rivero la Gloria se fue al descanso perdiendo por 43 a 32.

Los cordobeses hicieron una segunda mitad mejor, pero no fue suficiente para controlar a los de Comodoro. Las anotaciones de Jackson y Cuello fueron claves para que Gimnasia no se aleje en el tanteador y mantener la diferencia en menos de diez puntos. El tercer período quedó en manos del “Verde” que sobre los segundos finales sumó con los tiros libres para cerrar el triunfo parcial en 61 a 51.

Las irregularidades en el elenco albirrojo hicieron que los conducidos por Villagrán tomen ventaja en los minutos iniciales del cuarto decisivo. Con dos triples consecutivos de Giorgetti, Instituto se quedó en el tanteador (69-55).

Gimnasia se llevó el partido desequilibrando al albirrojo, quedándose con la victoria por 85 a 71.