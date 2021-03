Ganancias: el oficialismo aspira a sancionar los cambios el sábado

El Frente de Todos de la Cámara de Diputados buscará sesionar el sábado próximo para debatir el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que busca beneficiar a más de un millón de trabajadores y jubilados, en el marco de una maratónica sesión que contará con la presencia de ministros del gabinete nacional.

La sesión fue solicitada por el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, para tratar la reforma de Ganancias, los cambios en el régimen de Monotributo, la educación ambiental y una modificación a la ley de Doping en el deporte.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la sesión está convocada para el sábado a las 11 y se extenderá hasta las primeras horas del domingo, ya que en principio sólo para los cambios en Ganancias habría anotados 91 oradores.

Se trata de la primera sesión ordinaria del año, que tendrá como dato inusual que se realizará un sábado, una situación que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso.

Las fuentes anticiparon que el plenario contará con la presencia de varios ministros del gabinete nacional, así como representantes de la CGT, la CTA y de la Corriente Federal, para lo cual la cámara ya está coordinando para realizar los testeos correspondientes a fin de cumplir con el protocolo sanitario.

La decisión de concretar el debate un fin de semana fue el desenlace de la puja que mantiene el oficialismo con Juntos por el Cambio, que se agravó en los últimos días cuando la oposición -junto con el Interbloque Federal- unificó el pedido de sesión especial para tratar mañana el régimen sobre biocombustibles y los cambios a Ganancias en una sesión posterior.

En principio, las autoridades del cuerpo sólo accedieron al proyecto presentado en forma conjunta para mañana a las 11.30, y rechazaron la solicitud para sesionar desde las 14 con los proyectos de Ganancias y Monotributo, con el argumento que «esos temas serán tratados en la sesión pedida por el Frente de Todos para el sábado».

Tras la respuesta de la Presidencia de la Cámara baja, las autoridades del interbloque Juntos por el Cambio le enviaron otra nota a Massa en la cual le aclararon que la convocatoria a sesionar «no se trata de una decisión opcional o discrecional del presidente, sino que está obligado a hacerlo, según surge del texto mismo del reglamento».

Ante esto, la Presidencia formalizó la convocatoria para esa sesión, a la cual el oficialismo ya anticipó que no concurrirá, por considerar como preminente el pedido propio de sesionar el sábado.

Fuentes parlamentarias dijeron que «la reforma de Ganancias es una bandera del Frente de Todos y no vamos a permitir que la oposición nos maneje la agenda cuando se trata de un proyecto presentado por el oficialismo».

La iniciativa, presentada inicialmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e impulsado luego por todo el oficialismo, modifica el artículo 30 de la ley de impuesto de las Ganancias, para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el tributo, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta $ 150 mil brutos.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Ariel Rauschenberger (Frente de Todos), sostuvo hoy que «habrá quórum».

«Tenemos quórum para tratar la modificación de Ganancias el sábado (próximo) y están dadas las condiciones para que sancionemos ese mismo día las modificaciones y que (el proyecto) pase al Senado la semana que viene», manifestó Rauschenberger en declaraciones a El Destape Radio.

Por otra parte, el diputado adelantó que la agenda de sesiones de la Cámara Baja para las próximas semanas incluyen el tratamiento de la ley 26.093, de Promoción del Régimen de Combustibles, que vence en mayo; los proyectos de electromovilidad; los de incentivos al sector agroindustrial; y las modificaciones a las normativas sobre energía.

Sin embargo, calificó como «complicado» el tratamiento del tema judicial. «Hasta ahora no ha habido por parte de Juntos por el Cambio predisposición a tratar todo lo que sea Justicia, aunque veo más consenso en todo lo que anunció el Presidente», indicó Rauschenberger.

Por último, aseguró que en el temario del sábado «no está la renuncia del diputado (Martín) Soria», designado para el cargo de ministro de Justicia.