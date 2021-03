En Puerto Madryn se formó la Escuelita de Paddle

El paddle se encuentra en pleno crecimiento en la ciudad de Puerto Madryn y además de la práctica de gran cantidad de jugadores y jugadoras en los clubes que dictan la disciplina, también se ha derivado en la creación de la Escuelita.

En este sentido, un grupo de entrenadores se han unido para en conjunto, ir en un plan común para enseñar este deporte a los más pequeños y pequeñas interesados en sumarse.

Formará a su “semillero”

La Escuela de Paddle de Puerto Madryn, seguirá un sistema único, completamente gratuito para los profesores, donde se les ofrece material de enseñanza actualizado constantemente, artículos, notas técnicas, ensayos y a su vez un canal directo de interconsultas entre todos los profesores de la red, como así también planificaciones, tests y finalmente un seguimiento a talentos, para incluirlos en los equipos representativos nacionales.

La escuela cuenta con una página de Internet, exclusiva, realizada por la APA y un Facebook, donde cada uno de los profesores será administrador y todos los chicos tendrán la posibilidad de interrelacionar con los alumnos de otras escuelas.

La característica de este plan es que tiene alcance nacional promoviendo la relación y el intercambio entre las Escuelas de todo el país, además de interactuar con muchas escuelas de distintos lugares del mundo.

Esta será la herramienta para lanzar como base, encuentros, campeonatos, búsqueda de compañeros, y lo más importante de todo, es que todos los chicos podrán tener contactos con niños de distintos puntos del mundo relacionados por el deporte y la misma pasión.

El plan cuenta con una base sólida en la Escuela social, para luego, quienes continúen, centrarlos en un plan vertical con un final de búsqueda de talentos.

Esta Escuela consta con antecedentes de más de veinte años donde gran cantidad de jugadores han salido de este plan, incluyendo varios números uno de los rankings más importantes.

Para todo ello, los profesores solo tendrán que remitir una planilla básica mensual, una más completa bimestral, y a fin de año, la planilla por única vez del plan búsqueda de talentos.

Así mismo, cada profesor dispondrá de una simple cartelera exclusiva para la escuela en el club con el

La Escuela Básica de Iniciación, es la base de la pirámide donde los niños comienzan sus primeros pasos. El aspecto del juego, todo lo referido a la formación de los aspectos de educación física infantil e iniciación deportiva.

Con programaciones concretas, a la vista de los padres y todos los juegos adaptados para esa edad: los niveles están separados según Pre Padel y Mini Padel Pre Padel.

Es todo lo referido al trabajo con pelota y sin paleta, el trabajo óculo manual, coordinación, trabajo de lanzamientos, dominio de pelota, ubicación en la cancha, conocimiento del medio, pases, trabajo con las dos manos, con los pies, ejercicios de coordinación, incluyendo movimientos de padel, de recuperación, giros, desplazamientos laterales etc.

Cada grupo, será distinguido por un nombre de fantasía, que los propios chicos, mediante deliberación grupal, bautizarán con su nombre, así serán “los Rabos” “Las Barbies” etc.

Cada grupo estará referido a un nivel de juego, pero no quedaran “expuestos” por categoría o nivel, sino por su nombre.

Asimismo, existirá un cuadro de honor donde figurarán los alumnos destacados, las novedades de la escuela, (recortes, notas periodísticas, etc) rigurosamente el 1º de cada mes,

Volviendo a la Escuela

La escuela de menores funcionó en Puerto Madryn en todos los clubes, con 4 profesores desde el año 1993 hasta el año 1998, durante ese período y respetando el proyecto establecido se realizaron muchos encuentros con otras escuelas, viajes a distintos puntos del país como Trelew, Rawson, Esquel, Viedma, Bariloche, Bahía Blanca, Ushuaia; por nombrar alguno de los destinos y hasta participar del mundial de Padel de Mendoza en 1994.

Muchos jugadores surgidos de ese proyecto hoy siguen desplegando su juego por diferentes canchas como es el caso de Guillermo Tellagorri, Máximo Del Mármol, Raúl “Titi” Williams y Sergio Sáenz que junto a Federico Torga se consagraron subcampeones nacionales y subcampeones mundiales en el año 1997.

La idea es que cada club y cada profesor madrynense quiera sumarse a este proyecto para formar las bases de este hermoso deporte y de esa manera generar a lo largo del tiempo nuevos y buenos jugadores que sean animadores del circuito local y porque no nacional e internacional.

De esta forma, se desarrollarán encuentros internos, integrando a todos los niños que sean parte de este proyecto, reuniéndolos (según la disponibilidad de canchas) cada 21/28 días rotando por los diferentes clubes para así prepararlos de manera gradual, con el objetivo de participar de encuentros con otras escuelas e insertarlos de a poco en el plano competitivo de acuerdo a sus condiciones y edades.

Se programarán actividades según los niveles, realizaremos clínicas, entrenamientos y seguimientos detallados para los más avanzados con la participación de todos los profes, para observar, corregir y mejorar entre todos las futuras grandes promesas de nuestro deporte.