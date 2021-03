En Madryn se vacunan cerca de 300 personas por día

La jefa del Vacunatorio del Hospital Andrés Ísola, Natalia Bazán, se refirió a los avances en la vacunación contra el Covid-19 en vecinos de Puerto Madryn. «Por el momento estamos vacunando a tres grupos que es personal de Salud, ya terminando con los trabajadores de los privados, mayores de 70 años y la semana pasada avanzamos con el grupo de 18 a 59 con factores de riesgo». En general, a los mayores de 70 y al personal de Salud se los vacuna durante la mañana, mientras que a la tarde hacen lo propio con los menores de 60.

Todos los posibles

Diariamente se están vacunando entre 200 y 300 personas, salvo el viernes pasado en el que se inoculó a 374 personas. «El martes recibimos Sputnik con componente 2 para ir finalizando los esquemas que iniciamos entre enero y febrero. Hay que tener que cuenta que muchos agentes todavía no han podido recibir segunda dosis y estamos tratando de llegar a todos ellos». A diferencia de la Sputnik, tanto la vacuna de Sinopharm como la Covishield, tienen dos dosis pero ambas son iguales, no tienen un componente diferente. Ante esta situación, se prioriza dar la primera dosis a todos los posibles: «La idea es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible con el recurso que tenemos», dijo Bazán quien agregó que a los 28 días se debe aplicar la segunda dosis que «tiene una eficacia del 80 por ciento, pero teniendo en cuenta que la vacuna no hace que no te contagies, sino que va a prevenir la hospitalización y la muerte».