En agroalimentos, el consumidor pagó 4,4 veces más de lo que recibió el productor

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) los consumidores pagaron en promedio 4,4 veces más de lo que cobró el productor en la tranquera de sus chacras en los 24 agroalimentos de consumo familiar relevados. Sin embargo, esa brecha bajó considerablemente en el último mes, teniendo en cuenta que durante enero la diferencia fue de 5,5 veces más.

Ese comportamiento se explica por el aumento de 26,3 por ciento en los precios al productor, mientras que los precios al consumidor tuvieron leves subas. Calabaza, zanahoria, pera y manzana roja, fueron los productos con mayor brecha, mientras que acelga, repollo y lechuga, los de menos.

La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor en el campo por sus productos agropecuarios, revirtió la tendencia de diciembre y enero al reducirse 19,8 por ciento en febrero, variación

impulsada por la importante mejora que tuvieron los precios al productor en el mes (+26,3 por ciento), mientras que los precios al consumidor de los productos relevados subieron solo 0,7 promedio en los comercios de cercanía y 3,4 por ciento en los hipermercados.

Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no solo en verdulerías y mercados por un equipo de 30 encuestadores, sino también mediante un monitoreo de los precios online de los principales hipermercados del país, durante la segunda quincena del mes.