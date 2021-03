Elevan a juicio oral causa por robo doblemente agravado

El Ministerio Público Fiscal de Trelew representado por la funcionaria de fiscalía Verónica Alabart solicitó la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a Cristian Marcelo Calfupán como coautor de un robo doblemente agravado ocurrido en horas de la tarde del día 3 de mayo de 2020. En la sala se encontraba el imputado con su defensor Custodio Gómez, mientras que la funcionaria fiscal y el Juez Marcelo Nieto Di Biasse participaron a través de videoconferencia.

La doctora Alabart relató que el día mencionado cerca de las 17 ahora acusado junto a otros tres individuos que no pudieron ser detenidos ni identificados se presentaron en Artigas y Piedrabuena del barrio Etchepare de Trelew y mientras Calfupán esperaba a bordo de un vehículo vw gol color gris, los tres restantes ingresaron violentamente a uno de los departamentos traseros con la cara semi cubierta y utilizando un arma de fuego de caño corto intimidaron a una mujer apoderándose de un celular que contenía también cédula de identificación y 200 pesos, una caja de madera con cerca de 8000 pesos y varias mercaderías. Cuando iban saliendo, en otro departamente amedrentaron a una inquilina y le sustrajeron un celular y dos notebook para posteriormente darse a la fuga en el auto que los esperaba.

Se inicia allí una persecución policial con colaboración de un móvil de la comisaría tercera por varias calles de la ciudad en donde fueron bajando los ocupantes, y solo resultó aprehendido Calfupán, lográndose el secuestro del automóvil utilizado del cuál luego de la orden de registro vehicular pudieron recuperarse la mayoría de los elementos secuestrados, faltando los celulares y el arma de fuego utilizada.

Indicó que la conducta desplegada se enmarca en las previsiones de los artículos 166 inciso 2 tercer párrafo y 167 inciso 2 y 45 del código penal como el delito de robo doblemente agravado por ser cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y en poblado y en banda en carácter de coautor con una escala penal que va de tres a diez años de prisión. Pidió la conformación de un tribunal unipersonal ya que de acuerdo a la escala se solicitará una pena de seis años por no poseer antecedentes condenatorios, entre otras razones.

El Juez Nieto Di Biasse tuvo en cuenta la presentación del Ministerio Público Fiscal para determinar la elevación a juicio de la causa de acuerdo a la calificación esgrimida y dispuso la continuidad de la medida que viene cumpliendo Calfupán, consistente en la firma cada quince días en la oficina de ejecución.