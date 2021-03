“El Depo” se mide ante Villa Mitre

El plantel del Deportivo Madryn, emprendió viaje este viernes hacia Bahía Blanca, donde jugará este sábado, dos partidos amistosos ante Villa Mitre.

En el marco de sus respectivas pretemporada para su participación ene l Torneo Federal A que comenzará el 11 de abril, los equipos buscarán mejorar su performance futbolística. El Diario WEB habló con el DT del “Depo”, Ricardo Pancaldo.

Amistoso de Deportivo Madryn en Bahía Blanca

De cara al Torneo Federal A 2021 que comenzará el 11 de abril, el plantel del Deportivo Madryn transita por la mitad de su pretemporada y en este sentido, ahora ajusta sus trabajos futbolísticos buscando su mejor performance con el balón.

En este sentido, en el mediodía del viernes, emprendieron viaje hacia Bahía Blanca, donde este sábado por la mañana disputarán dos encuentros amistosos ante su par de Villa Mitre, a jugarse en el Estadio “El Fortín” de aquel barrio bahiense.

Previo a los cotejos de preparación, que continuarán con una gira ante Cipolletti a jugarse el próximo fin de semana en Rio Negro, El Diario WEB habló con el entrenador del “Depo”, Ricardo Pancaldo, quien comentó detalles acerca de la actividad a realizar.

“Saldremos a jugar dos partidos ante Villa Mitre, dos partido. Es un rival que será protagonista del Torneo. Son los primeros partidos que nos sirven para encontrar ritmo futbolístico”, contó el DT santafesino.

Pancaldo, afloró a la vez que estos encuentros amistosos sirven ya que hay “muchos jugadores son nuevos. Se quedó la base del plantel. Sirve para que se conozcan entre ellos, para encontrar el funcionamiento del equipo, para que compartan. Para que vayan conociendo este Torneo porque no lo han jugado todavía”.

“El resultado es lo menos importante. Lo importante es que podamos realizar lo que veníamos trabajando ante un rival que será protagonista del Torneo”, aseveró.

Consultado por los refuerzos que han llegado al plantel, que son hasta el momento diez, Ricardo indicó que “se fueron diez jugadores, llegaron diez. Reemplazamos los que se fueron. Tenemos un plantel importante. Jugadores con hambre. Saben que vienen a jugar al Club Deportivo Madryn y qué nos jugamos este año. Están dadas las condiciones para que podamos desarrollar nuestro trabajo, tanto nosotros como los jugadores, para hacerlo de la mejor manera”.

“Dejamos la base que terminó jugando el partido con San Telmo, salvo dos jugadores que no están más. Lo que yo quería traer era otra característica de volantes por afuera, incorporar en lugares donde teníamos faltantes, donde solo teníamos una opción, el que jugaba. Compensar el equipo en algunos lugares que para mí son importantes” , consideró, con respecto a cómo trabajó al momento de pensar en refuerzos.

Pancaldo, valoró también que “el Club Depurativo Madryn todos los años es protagonista, desde hace 3 o 4 años atrás tienen el mismo objetivo. Ya ha llegado a finales. Se viene preparando para eso. Ya va a llegar seguramente, las cosas a veces caen por decantación. Siempre por este camino”.

Agregando a la vez que “fue un golpe perder ante San Telmo, al estar tan cerca de lograr el objetivo, el camino a recorrer fue muy bueno y terrible, porque nos pasamos un mes arriba del colectivo, fue cansador. Sinceramente hay que destacar el esfuerzo que hicieron los dirigentes, el club, el que hicieron los jugadores porque no es fácil jugar un fin de semana en San Luis, después en Chaco, después volver a Bahía. Es un plantel con hambre y ganas de triunfar” destacó.

“No se dio por esas cosas que tiene la vida, los penales. Este año sigue siendo el mismo objetivo, tenemos las mismas expectativas. Hay que trabajar para eso. Nadie dice que será facial. Pero con mucho compromiso, vamos a llegar al lugar deseado”, finalizó.

******FOTOS: Gentileza Pasión Por el Deportivo Madryn- Oscar Canario