Después de meses, no hubo muertos por Covid-19 en Chubut

El Ministerio de Salud de Chubut informó que este viernes se confirmaron 84 nuevos contagios de Covid-19, y que en las últimas 24 horas no se produjo ningún fallecimiento a causa de la enfermedad.

En cuanto a los nuevos casos positivos, Esquel fue la localidad que más contagios sumó con 23, seguida del conglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly que acusó 18. Además, Trevelin informó diez nuevos contagios, El Maitén ocho y Lago Puelo registró cinco casos de coronavirus, al igual que Puerto Madryn y Rawson. Al mismo tiempo, Río Mayo sumó cuatro enfermos, y Cholila junto a Trelew sumaron dos positivos. Por último, las Tecka y José San Martín registraron tan sólo un contagio cada una. El resto de las localidades chubutenses no acusaron nuevos casos de coronavirus en el reporte diario de este viernes.

En cuanto a los casos activos en Chubut, se informó que hay: 774 personas transitando la enfermedad en su hogar, 3 enfermos hospedados en centros intermedios, 35 internados en clínica médica, y 25 pacientes en Unidades de Terapia Intensiva. El total de personas que aún se encuentran transitando la enfermedad es de 837, y Esquel es la zona más afectada en este aspecto con 242 casos positivos, mientras que el conglomerado de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly suma 176.

El dato a destacar de este último reporte es que, luego de varias semanas, no se han acusado nuevos fallecimientos por Covid-19. De esta manera, la provincia mantiene los 834 decesos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

Por último, en relación a las personas que se han recuperado de la enfermedad, en las últimas 24 horas han recibido el alta unos 67 chubutenses.