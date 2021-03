Deslucido empate en el “Superclásico”

Boca Juniors y River Plate, empataron este domingo por la 5° Fecha en el Interzonal de la Liga Profesional del futbol argentino.

Fue por 1 a 1 en el cotejo disputado en el Estadio “La Bombonera”. Sebastián Villa abrió la cuenta para los “Xeneize” desde el punto del penal, igualándolo Agustín Palavecino para los “Millonarios”.

Poco y nada entre Boca y River

Boca Juniors y River Plate empataron este domingo a la noche 1 a 1 en La Bombonera por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, resultado que se repitió por segunda vez en el año luego del 2-2 del pasado 2 de enero por la Copa Diego Maradona, en el mismo escenario.

El colombiano Sebastián Villa, de penal, adelantó al local en el marcador a los 41 minutos del primer tiempo y Agustín Palavecino igualó de cabeza a los 22 del segundo, antes de que el árbitro Facundo Tello expulsara un jugador por equipo: el peruano Carlos Zambrano (23m.) en Boca y Milton Casco (33m.) en la visita.

En la tabla

Con este resultado, River se ubica en el 5° escalón de la Zona A, contando con 7 puntos. Vale destacar que en este grupo el líder es el conjunto de Colon de Santa Fé, que cuenta con 15 puntos.

Por parte de la Zona B, que es la ocupada por Boca, los “Xeneizes” están cuartos, con 9 puntos. Vélez Sarsfield es el puntero con 12.

Análisis de los protagonistas

Post partido, los futbolistas realizaron su análisis del cotejo. Carlos Tevez, indicó que “teníamos el partido controlado, no le encontraban la vuelta y en nuestro mejor momento nos empatan. Ellos tuvieron los primeros minutos la pelota, después el penal y fue mejor Boca. Tuvimos tres contras donde no liquidamos y River tiene una ofensiva que no perdona. Nos empatan un partido que teníamos dominado, tendríamos que haber liquidado antes”.

Por su parte, Campuzano aseguró que Boca «mereció ganar», agregando “tuvimos muchas llegadas, sabemos que Armani es un gran arquero. Es un clásico y es difícil, nos jugamos el honor. El trabajo en la semana fue muy importante y sabemos que perdimos jugadores como Edwin (Cardona)”.

Fútbol – Liga Profesional

5° Fecha – Resultados

Viernes

Aldosivi 1 – 2 Central Córdoba (Santiago del Estero)

Huracán 0 – 0 Lanús

Unión Santa Fe 1 – 1 Gimnasia La Plata

Sábado

Platense 0 – 2 Racing Club

Talleres de Córdoba 0 – 1 Vélez Sarsfield

Argentinos Juniors 2 – 0 Godoy Cruz

Defensa y Justicia 4 – 0 Newell’s Old Boys

Estudiantes de La Plata 0 – 2 Colón Santa Fe

Domingo

Boca Juniors 1 – 1 River Plate

Banfield vs San Lorenzo

Lunes

19:15 At. Tucumán Atlético Tucumán vs Patronato

19:15 Central Rosario Central vs Arsenal de Sarandí

21:30 Independiente Independiente vs Sarmiento