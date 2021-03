Crozzolo habló post campeonato nacional

En la modalidad Contrarreloj, el ciclista madrynense Fabrizio Crozzolo, se consagró como campeón Argentino en la cita nacional disputa semanas atrás en la provincia de San Luis.

El joven de 17 años, compartió con el área de prensa de Chubut Deportes sus sensaciones luego del título obtenido como así también comentó acerca de sus próximos objetivos.

Tras ser campeón, planifica estar en el Río Pinto

El joven ciclista de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo, recientemente consagrado como campeón argentino en modalidad contrarreloj, visitó Chubut Deportes y se reunió con el presidente Gustavo Hernández.

Hace algunas semanas, el jovencito fue ganador en la cita nacional desarrollado en el circuito internacional de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis.

Luego de la reunión con el mandamás del ente deportivo provincial, Crozzolo comentó que “estuvimos los primeros dos meses en Mendoza corriendo allá la temporada de ruta en la cual me fue muy bien porque obtuve un primer puesto en la cuarta carrera, dos segundos puestos y un tercero. Estos resultados me sorprendieron porque no sabía en qué nivel estaba realmente y Mendoza siempre tiene grandes ciclistas, pero había hecho una muy buena pretemporada y estaba preparado. Después llegó el campeonato argentino en el cual pude ganar la contrarreloj algo que tampoco me esperaba, aunque sí sabía que podía pelear por un podio”.

Sobre su futuro, el madrynense aseguró que “ahora tenemos la prueba de Río Pinto, que es una carrera de mountain bike que se hace en Córdoba en el mes de mayo y también espero poder estar representado a Chubut en los juegos EPADE y de la Araucanía”.

“Después, todas las pruebas que se puedan agarrar, la idea es poder competir lo más posible. A largo plazo un sueño sería poder estar en un mundial”, sumó.

Por último, el joven que desde hace dos años se dedica con intensa preparación a esta disciplina, confesó que dentro del ciclismo “mis referentes son dos chubutenses, Nicolás Antorena y ´Edu´ Sepúlveda y ojalá yo pueda seguir sus pasos”.