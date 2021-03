Con tres partidos empieza la 5° Fecha de la Liga Profesional

La 5° Fecha de la Liga Profesional del futbol argentino, comenzará a juagase este viernes, con tres partidos que serán la previa del encuentro más atractivo del fin de semana: “el “Superclásico”.

Aldosivi – Central Córdoba, Unión – Gimnasia y Huracán – Lanús son los cotejos que abren la programación. El domingo jugarán Boca y River desde las 18:10 horas en “La Bombonera” por el cruce Interzonal.

Finde de “Superclásico”

La Liga Profesional del futbol argentino comenzará este viernes con su 5° Fecha, en una programación más que destacada ante la disputa de una nueva edición del “Superclásico” entre Boca Juniors y River Plate a jugarse el domingo.

Hoy, serán tres cotejos los que abrirán el cronograma, con los choques entre Aldosivi – Central Córdoba, Unión – Gimnasia y Huracán – Lanús.

La actividad continuará el sábado, con más cotejos validos por la Zona A y B; mientras que el domingo será el Interzonal de cada grupo, por la A estará Boca y por la B, “El Millo”.

Será desde las 18:10 horas, en el Estadio “La Bombonera” y contando con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa. Otros juegos también se darán en la jornada dominguera para que el lunes se complete con la programación.

Los equipos en la previa

Boca entrenó este jueves y con malas noticias que, al menos encienden las alarmas en el club “xeneize”: Carlos Tevez no pudo culminar el entrenamiento por un esguince de tobillo y Edwin Cardona tampoco por una molestia en el cuádriceps.

Ambos quieren jugar si o si, dependerá de sus respectivas evoluciones; mientras que Mauro Zárate no participó por una molestia. Los que si pudieron ser parte, son el zaguero central Jorge Izquierdoz, que sería parte del once inicial, como así también ocurrió con el delantero Ramón Abila, recuperado de las anginas, que se entrenó con normalidad.

En cuanto a River Plate, su DT Marcelo Gallardo, define el once inicial, al tener con algunas dudas: Fabrizio Angileri podría sumarse a la consideración del entrenador en el sector defensivo, mientras que Rafael Santos Borré mostró signos de recuperación del golpe sufrido días atrás en el juego ante Platense.

Por otro lado, los simpatizantes del “Millonario” se auto convocan para realizar un “banderazo”, para la tarde del domingo en el Hotel Faena donde concentrar el conjunto riverplatense.

Fútbol – Liga Profesional

Fecha 5 – Programación

Viernes 12 de marzo

19.15 Aldosivi – Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco

21.30 Unión – Gimnasia

Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.30 Huracán – Lanús

Árbitro: Andrés Merlos

Sábado 13 de marzo

17.10 Platense – Racing

Árbitro: Fernando Echenique

17.10 Talleres – Vélez

Árbitro: Darío Herrera

19.20 Argentinos – Godoy Cruz

Árbitro: Patricio Loustau

19.20 Defensa y Justicia – Newell’s

Árbitro: Fernando Rapallini

21.30 Estudiantes – Colón

Árbitro: Ariel Penel

Domingo 14 de marzo

18.00 Boca – River

Árbitro: Facundo Tello

21.30 Banfield – San Lorenzo

Árbitro: Néstor Pitana

Lunes 15 de marzo

19.15 Rosario Central – Arsenal

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

19.15 Atlético Tucumán – Patronato

Árbitro: Andrés Gariano

21.30 Independiente – Sarmiento

Árbitro: Mauro Vigliano