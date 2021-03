Comodoro: Promueven gestión sanitaria y de servicios en los barrios

Se desarrolló en el Predio Ferial una nueva edición del programa “El Estado en tu barrio”, donde el Municipio se hizo presente a través de la Secretaría de Salud con la realización de controles y vacunación, junto a otros servicios de organismos nacionales. “La ciudad creció muchísimo y celebramos que organismos nacionales se sumen a lo que nosotros venimos haciendo, descentralizando su atención para llegar a todos los vecinos de Comodoro”, remarcó el intendente.

El mandatario local recorrió la propuesta en el Predio Ferial, en donde la comunidad podía acceder a diversos trámites dependientes de organismos nacionales y también acceder a controles sanitarios y vacunación a cargo de la Secretaría de Salud. En el lugar estuvieron delegados de Pami, Anses, Enacom, Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Luque llegó acompañado por miembros del gabinete y valoró la organización en conjunto entre los dos estados: “Estamos muy contentos de llevar adelante la propuesta con el claro objetivo de poder captar a la población que tiene trámites pendientes para concretar en organismos nacionales y que muchas veces por cuestiones de espacio, tiempo o distancia no lo pueden hacer”, expresó.

Asimismo, puso en valor el fuerte trabajo de la secretaría de Salud Municipal, presente en esta jornada en el Predio Ferial, para realizar control sano de niños, ginecología y vacunación.

De esta manera, destacó la importancia de trabajar de manera articulada e indicó que “como Estado Municipal creemos firmemente que la descentralización de la atención es fundamental. Tenemos que estar presentes y ser una herramienta que ayuda a la gente a vivir mejor, porque muchas veces uno no se da cuenta cómo se perjudica al contribuyente no acelerando trámites y procesos”.

Por último, el intendente adelantó que se evalúa la pronta concreción de una nueva jornada integral pero en la zona sur de la ciudad. “Vemos que funciona muy bien y que se acercaron muchas personas. La ciudad creció muchísimo y celebramos que organismos nacionales se sumen a lo que nosotros venimos haciendo, descentralizando su atención para llegar a todos los vecinos de Comodoro”.