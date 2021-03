Cittadini: “El aumento aprobado no alcanza para el funcionamiento de la Cooperativa”

Luego de tres años de incesantes pedidos al Poder Concedente para una readecuación tarifaria, la semana pasada el Concejo Deliberante de Rawson otorgó un 20% de incremento tarifario. Sin embargo, este monto no alcanza para hacer frente al desfasaje económico que tiene la Cooperativa producto de la falta de tarifas.

“En este momento tenemos la posibilidad histórica de financiar la deuda con Cammesa dado que en el Presupuesto Nacional se aprobó un plan de financiamiento para todas las prestatarias que mantienen deuda. Es una oportunidad importante que tenemos como entidad para resolver el conflicto con la distribuidora de energía nacional. Pero para ello debemos asegurar el pago mensual de la compra de energía, por lo que requerimos un incremento que nos permita mantener los servicios y abonar Cammesa”, explicó la jefa de Administración de la Cooperativa de Rawson, la contadora Paola Cittadini.

En ese contexto explicó que “la factura que la Cooperativa recibe de Cammesa por la compra de energía desde diciembre de 2015 a diciembre de 2021 se incrementó en un 3289% (la energía que compramos pasó de costar $849.574 a $28.791.218 mensuales). Sin embargo, teniendo en cuenta que la Cooperativa no ha recibido actualización tarifaria anual como corresponde, dejó de pagar Cammesa para solventar y mantener los servicios básicos en la ciudad”, puntualizó.

Retraso tarifario

Cittadini expresó que “si bien agradecemos el aumento aprobado, no es la solución al estado económico y financiero de la entidad por tantos años sin readecuación tarifaria, situación que nos llevó incluso a iniciar una demanda hacia el Poder Concedente”.

En este sentido continuó diciendo que “en diciembre pedimos un 60% de aumento y no fue un número caprichoso. Se solicitó porque en los últimos años se nos han rechazado más de 13 pedidos de tarifa, generando el déficit de la empresa”.

La contadora precisó que “actualmente tenemos un embargo del 50% de los ingresos en uno de los bancos, lo que equivale a más de $271 millones desde su inicio a la fecha. Ese monto se va a descontar de la deuda total con Cammesa que asciende a $1.200 millones. En este importe también está incluida la Cooperativa de Dolavon, valor que Cammesa le factura a la Cooperativa capitalina. Dolavon no paga sus consumos de energía desde noviembre del 2014, los cuales ascienden a enero del 2021 a más de $125 millones solamente de capital. La Cooperativa inició una demanda solicitando la desvinculación y que dichos montos no sean facturados a Rawson”.

La imposibilidad de tener una tarifa acorde a la realidad económica que el país tiene, ha generado el desequilibrio de la institución. “Hay que recordar que casi todos los insumos de los servicios tienen un costo dólar. Ejemplo de ello son los insumos que se requieren para que los rawsenses tengan agua potable en sus viviendas a diario”, comentó.

Situación crítica

La Jefa de Administración remarcó que facturar un 20% más no significa que se recaude ese mismo porcentaje, dado que hay muchos organismos oficiales que no abonan en tiempo y forma. “El aumento aprobado no permite concretar el plan de pagos con Cammesa, que tiene como condición pagar la factura mensual de los consumos corrientes y pagar la cuota que corresponda a la deuda. El 20% no alcanza para pagar la factura mensual. La situación es crítica”, aseveró.

Finalmente, Cittadini manifestó que la tarifa de la Cooperativa de Rawson es una de las más bajas de las cinco ciudades más importantes de la provincia, y recordó que la boleta, además de contener “recaudaciones de terceros” (que nada tienen que ver con la prestación de la entidad), se abona por cinco servicios: agua, cloacas, energía, alumbrado público y sepelio. “Si queremos mejorar los servicios de la ciudad con mayor cantidad de obras, tiene que existir una tarifa acorde para poder concretarlo”, concluyó.