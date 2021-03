“Cami” Fuenzalida analiza su performance en el Argentino

La atleta madrynense Camila Fuenzalida, participo este sábado de la 1° Fecha del campeonato Argentino de Pentatlón Moderno, disputado en la ciudad de Puerto Madryn.

Fue la principal protagonista de la jornada, al consagrarse como ganadora de su categoría, Junior Damas. Otro de los importantes participantes fue Severo Lima, también integrante del equipo nacional.

Fuenzalida con triunfo en casa

Durante el pasado sábado, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, la 1° Fecha del Campeonato Argentino de Pentatlón Moderno, competencia a nivel nacional que convocó a los principales talentos de este deporte llegados desde distintos puntos del país.

Camila Fuenzalida, la representante local pero radicada desde hace 4 años en la ciudad de Buenos Aires entrenándose con la Selección Argentina, fue una de las principales atracciones de la competencia.

“Cami” se consagró como ganadora en su categoría, Juniors Damas y luego del triunfo, habló con El Diario WEB compartiendo su alegría por la victoria: “objetivo cumplido. Mi idea era ganar en Madryn, sabía que iba a estar un poco difícil. Al principio me costó bastante porque sabía que mis rivales iban a estar con bastante distancia. Yo empecé muy nerviosa. Pero bien. Se cumplió el objetivo que es lo importante”.

La jovencita, agradeció el acompañamiento de las instituciones gubernamentales que hicieron posible esta competencia: “fue una experiencia nueva. Re lindo porque la Municipalidad hizo una movida tremenda con la organización. Lo mismo Chubut Deportes. Re agradecida con ellos por hacer posible esto, porque un pentatlón en Puerto Madryn nunca se había visto”, dijo la deportista de 20 años.

Repasando lo que fue la jornada de sábado y su extensa competencia, Camila indicó que : “empezamos a las 8 de la mañana con la natación, después fuimos a esgrima. Fue todo muy puntual, los horarios se respetaron como nos dijeron. Después fuimos a equitación en la tarde, cada uno tuvo un entrenador que ya conocía al caballo. Eso nos re ayudó. Cerramos con el tiro carrera desde las 16:30 horas en la costa”.

Con respecto a su actuación personal, Fuenzalida analizó que “en lo personal empecé bien en natación, repetí la marca que tenía. Podría haber sido un poco menos porque esta pileta es más rápida, es de 25 metros, cambia. Pero bueno, son carreras. Después en esgrima empecé re mal, nerviosa. Habíamos hecho un acto de inauguración y me puse nerviosa. Los primeros tres asaltos no tocaba nada. Después, en equitación, este bien. Me sentí re cómoda con el caballo que me tocó, no lo conocía, pero me sentí muy bien. Y en tiro carrera sabía que no tenía que aflojar. Tenía que alinear bien. Después salí a correr como había entrenado”.

Este Argentino fue muy importante para sus participantes porque tuvo carácter clasificatorio para certámenes de nivel internacional. Sobre ello, ´Cami´ comentó que “es un evento clasificatorio. De este Nacional dependen varios viajes para este año. Al colocarme en la primera posición, es bastante bueno, porque la verdad todas estamos en las mismas condiciones con mis rivales”.

Fueron parte de este evento, no solo los deportistas integrantes de la Selección Argentina de Pentatlón de categorías juveniles, como así también estuvo el Cuerpo Técnico del equipo nacional. Entre ellos, Guillermo Filippi, sobre quien Fuenzalida indicó que “la verdad que vengo sintiendo re bien con los entrenadores, a Guille (por Filippi) lo conozco desde que empecé a entrenar en Buenos Aires. Es una gran compañía y tener la confianza en un entrenador es bueno porque ya te vas conociendo”.

Por último, Camila fue consultada sobre la posibilidad de recibir certámenes nacionales e internacionales de esta disciplina: “veo re bien a Puerto Madryn. Justo lo hablamos con Gustavo (Sastre, el Intendente de la ciudad) y Guille (Fillipi, el entrenador de la Selección Argentina) que puede ser que sea la categoría más chica la que venga a competir. Porque el lugar es muy lindo. Estaría muy bueno”.

Severo Lima, otro de los grandes animadores del Argentino

Como integrante de la Selección Argentina de Pentatlón en categoría Senior, estuvo Severo Lima, quien indicó sobre su presencia: “estoy agradecido a la ciudad, al Municipio que hizo esto posible, a la Federación de Pentatlón que hizo posible este Campeonato. A pesar de la pandemia y esta nueva normalidad de convivir con este virus, agradecido de estar acá y que haya un buen trato, estar como en casa”.

El joven, a la vez pareja de Camila Fuenzalida, se mostró contento por cómo se dio el certamen, al decir que “estoy sorprendido porque he tenido la suerte de participar en varios eventos de nivel internacional, como sudamericanos y veo que este es un excelente lugar. Tiene muy buenas instalaciones para entrenar y competir. Creo que a futuro, con el trabajo que se viene haciendo, puede ser un escenario de carácter anual”.

En su carrera como deportista, Lima contó que “desde hace 9 años en pentatlón. Mi primer deporte fue la natación. Desde ahí, en un Torneo en el 2012 me invitaron, a competir en 100 metros de natación y 100o metros en carrera. Y acá estoy, ya pasaron 9 años”.

Lima, se mostró “estoy muy contento. Agradecido al ENARD, a Deportes, al Ejército Argentino que fui un nuevo integrante. Me dan las fuerzas y las herramientas para seguir en este camino”.

En cuanto a su performance en este Argentino, Severo valoró que “me fue muy bien. Venimos con un proyecto de competir en Bulgaria en la Copa del Mundo. Viajamos el 1° de abril, venimos entrenando en base a eso. Este torneo salieron algunas marcas buenas, dentro de lo que queremos. Podemos decir que salió todo muy bien”.

Por último, Lima compartió cuáles serán sus próximos objetivos, al decir que “estaré compitiendo en la 2° y 3° copa de este año. Venimos en un muy buen camino. Somos muy jóvenes para el deporte. Nuestro deporte es muy longevo, hay gente de unos 34 años y está en un muy buen nivel, entonces hay mucho por recorrer todavía”.

“Tokio seria apuntar muy apurado, sería una locura ir detrás de eso. No daría el tiempo para la clasificación. Desde ahora, el proceso será los JJOO de Paris 2024, el sueño de llegar a unos Juegos”, culminó.