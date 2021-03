Cambio de itinerario

De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, había “más de 130 efectivos policiales en los lugares que el diputado Igon y el intendente Sánchez nos habían dicho que iban a tener como itinerario. No sé cumplió nada de esto”, dijo. Según afirmó el Ministro el cambio del itinerario no fue informado a las autoridades provinciales. Massoni cargó contra las autoridades locales y aseguró que los manifestantes que agredieron al Jefe de Estado “estaban liderados por un funcionario del intendente de Lago Puelo”. Con estas declaraciones el Ministro no solo sindicó a una persona del equipo de Augusto Sánchez, sino que puso en duda la intencionalidad del diputado nacional Santiago Igón, quien por cierto nunca se separó de Fernández y se aseguró salir en todas las fotos.