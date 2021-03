Cabandié: «Si los focos fueron intencionales habrá que caer con todo el peso de la Ley»

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, encabezó una conferencia de prensa en la localidad de Lago Puelo, en compañía de los jefes comunales de las cinco localidades afectadas por el incendio.

En tal sentido, confirmó que radicó una denuncia penal ya que «los especialistas en manejo del fuego me han acercado indicios de que al menos uno de los focos podría haber sido intencional» y ratificó que, desde el Gobierno Nacional, «estamos acá para ayudar».

Más de 300 viviendas afectadas

Al respecto, el funcionario de cartera nacional sostuvo que «las lluvias han ayudado y si bien el fuego no se ha extinguido por completo, estamos listos para seguir combatiéndolo y dar un marco de solución a las familias afectadas, por eso hemos venido con el Subsecretario de Municipios del Ministerio del Interior y con la Secretaria de Defensa. «Contemplaremos tres escenarios: el fuego, lo logístico y la emergencia, y obviamente el Ministerio del Interior buscará brindar un marco de ayuda a los municipios afectados, ya que hay alrededor de 300 viviendas afectadas por el fuego, más los servicios y la urgencia de la situación habitacional para las familias afectadas»

Relevamiento de daños

«Estamos haciendo un estimativo de los daños y las pérdidas con el resto de los intendentes, la idea es cuantificarlas para tener un número y buscar un mecanismo de solución; el Presidente me ha pedido detalles de todo esto, hemos conversado esta mañana y estamos para brindar ese marco de ayuda», apuntó Cabandié.

Se abre la investigación

«He presentado una denuncia penal que recayó en el Juzgado de Esquel y hoy la Fiscalía está investigando si hay responsabilidad y culpabilidad; al mismo tiempo, he conversado con Sabrina Frederic y este jueves a las 3 o 4 de la tarde llegará un cuerpo de peritos para verificar si hay culpabilidad en los incendios producidos el martes; de ser así caerá todo el peso de la Ley ya que no se trataría de una imprudencia sino una situación planificada, en el caso de que la Justicia lo determine», apuntó el Ministro, sumando a ello que «tenemos sospechas al respecto porque, los que conocen mucho del fuego, dan cuenta de ciertos elementos que indicarían una planificación y que alguno de los focos ígneos fue hecho adrede» y que «llama la atención la simultaneidad y que haya habido en 7 localidades fuego al mismo tiempo, donde no hubo en principio fallas ni caídas en los postes eléctricos».

Buscan a 11 personas

Sobre las personas consideradas desaparecidas, entre ellos un trabajador rural de El Maitén, contó que «hasta el miércoles eran 12 las que no se podía contactar, hoy son 11 y tanto los intendentes como la Justicia estamos procurando dar con estas personas cuyo paradero no conocemos; esperamos sea solamente una dificultad en la comunicación».

Críticas a la Justicia

«Hay que retirar material combustible, estamos en el pico máximo de acumulación del mismo en la zona y hay previstas altas temperaturas, condiciones que nos llaman a la reflexión; el aumento de la temperatura y el calentamiento global es una realidad y eso hace que las planificaciones urbanísticas y de las políticas públicas tengan que contemplar la situación climática», explicó Cabandié, remarcando que «si hubo intencionalidad en esto hay que caer con todo el peso de la Ley y ser inflexibles; muchas veces la Justicia mira para otro lado, no lo digo por la Comarca, todos saben que asumimos en diciembre de 2019 y que en 2020 tuvimos varios incendios y la Justicia miró para otro lado, insólitamente nunca dando con los responsables».