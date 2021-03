Boxeadores comodorenses se entrenan en el Departamento Metodológico

Cuatro boxeadores profesionales José Vargas, Carlos Santana, Ezequiel Mansilla y César Antín de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se encuentran entrenando fuerte en el Departamento Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Bajo las órdenes de su preparador físico, Héctor «Toto» Campos, intensifican su preparación de cara a sus próximas competencias. Campos, indicó que el objetivo es » formar un núcleo de boxeo comodorense».

El boxeo petrolero a pleno entreno

Desde hace casi un mes son cuatro los boxeadores profesionales que se entrenan en la parte física en el Departamento Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes, el cual es coordinado por el profe Flavio Benítez.

José Vargas, Ezequiel Mansilla, Carlos Santana y César Antín están por la mañana trabajando en la puesta a punto con su preparador físico, Héctor «Toto» Campos.

«Se está armando un lindo grupo para entrenar juntos, eso es bueno porque se motivan entre ellos, e incluso pueden hacer guanteos, para que lleguen bien. Desde el gabinete es lo que estamos tratando de hacer: tener un grupo para que se puedan ayudar, tanto en la parte física como en el boxeo», comentó Campos, quien además remarcó la exigencia de los entrenamientos.

«Somos bastante exigentes. Buscamos que no falten, que vengan todos los días. Es simple, como dicen ellos, son boxeadores profesionales, les damos una o dos cruces para faltar. Luego no hay tanto secreto. Hay que entrenar todos los días y eso hace que vos te sientas más fuerte», explicó.

«Al tener algo planificado y ordenado, los resultados se ven rápido, y también se deben sentir protegidos acá, porque les damos la posibilidad de tener kinesiólogo, cámara hiperbárica y demás facilidades. Todo suma para que ellos estén cómodos y elijan este lugar», describió Toto Campos.

«Tratamos de formar un núcleo de boxeo comodorense. No me puedo meter en la parte boxística y táctica, que es terreno de los entrenadores, pero si pedimos el mismo profesionalismo, y que trabajemos todos con un mismo objetivo. Si los chicos se ponen fuertes, ellos deberán dar un paso más arriba y juntarse entre ellos. Por lo que veo, a veces cuesta armar un guanteo, por una cosa u otra. Pero con el hecho que los chicos se lleven bien y que se quieran ayudar, enseñará a los entrenadores que deberán abrirse y reunirse. Creo que se están poniendo de acuerdo, así que eso es lo que buscamos, que se termine con eso de que no se pueden juntar a guantear», sostuvo el preparador físico de los profesionales.

Palabra de profesionales

«La primera semana fue dolorosa pero ya nos vamos acoplando al ritmo de los compañeros y el ritmo que exige el profe», comentó Antín luego de uno de los entrenamientos.

«Con José nos conocemos de chiquitos, nos cruzamos un par de veces como boxeadores. Con Santana igual tengo una buena relación, entrenamos juntos en el Gimnasio N°2, con Ezequiel también. Tenemos la misma edad, y tenemos una muy buena relación», expresó el Gato Antín.

Por su parte, Ezequiel Mansilla señaló: «Es la primera vez que vengo al gabinete y la verdad es que es muy bueno. Es un entrenamiento que sirve mucho para el rendimiento físico a la hora de pelear. Para brindar una buena pelea, sin cansancio».

«Acá estamos, sufriendo (risas). Pero sabemos que será muy bueno. Estuve entrenando con Toto antes de la pandemia, preparándome para una pelea que se suspendió. Y acá estamos, decidimos entrenar acá porque sé cómo entrena, sé que es exigente. Entrenando fuerte para el compromiso del 17 de abril. Me costó agarrar ritmo, empezar de cero», dijo Carlitos Santana.