Bomberos: entre el voluntariado y su trabajo

Este sábado se sumaron once nuevos integrantes al cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, que es la camada que comenzó el curso en 2020 y que, por la pandemia, se retrasó un poco más en finalizar. De esta manera, lo bomberos madrynenses superaron los 60 integrantes: «Si bien no es el ideal, se aproxima a lo que se necesitan en la ciudad», afirmó Gastón Alcucero, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.

Justamente, teniendo en cuenta que son voluntarios, los bomberos deben tener otro trabajo para subsistir y es en este contexto que Alcucero reconoció que, en muchos trabajos, no permiten a los efectivos salir para atender alguna emergencia y es por ello que deben abandonar la institución. «El motivo principal es que en sus trabajos no se les permite realizar alguna actividad o participar de algún tipo de emergencia. Eso pasa en toda la provincia, en todo el país, es una constante». El presidente de la Asociación recordó que la Ley Provincial los autoriza a salir: «Esto quedará justificado después con su participación en la emergencia, pero en muchas oportunidades son puestos en la encrucijada de ´o los Bomberos o su trabajo´ y está claro que para llenar la olla necesitan del trabajo».

Obviamente, como a casi todo el mundo, a Alcucero le cuesta entender que estas cosas sucedan, sobre todo porque «muchos se llenan la boca hablando de los Bomberos, que son bárbaros, dignos de destacar, pero cuando tienen que prestar una colaboración como en estos casos miran para otro lado»

Finalmente, Gastón Alcucero recordó que «lo único que es gratuito es la prestación del servicio. El sostenimiento de la actividad y la participación de nuestros efectivos es netamente voluntaria, más allá de que tenemos un staff mínimo en relación de dependencia para garantizar algunas cosas básicas a la hora de prestar el servicio, como los choferes».