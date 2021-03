Banco del Chubut alerta sobre posibles estafas

A raíz de consultas reiteradas recibidas por los propios clientes de Banco del Chubut, se detectaron mails fraudulentos en los que se informa de una supuesta deuda que se encuentra en proceso de judicialización.

El mail suele incluir un link que redirige a otro sitio o datos para realizar un depósito o transferencia. En el caso del link, no se debe clickear, ya que esto puede habilitar a que extraigan datos personales. En el caso de solicitar dinero, no debe realizarse ningún pago.

Por tal motivo, el Banco recuerda que los medios de pagos habilitados para abonar la tarjeta de crédito, son los que el cliente utiliza frecuentemente. Nunca debe transferirse dinero a las cuentas que le sugiere en el mail y en ningún caso se debe responder el mail proporcionando claves o datos personales.

Los correos fraudulentos provienen de cuentas cuyo dominio no puede ser chequeado, por lo que el Banco del Chubut recuerda que los mail oficiales de la tarjeta provienen de dominios reales como [email protected]

Para evitar caer en este tipo de estafas se recomienda antes de realizar cualquier operación, contactarse con VISA al teléfono que figura al dorso de la tarjeta o ingresar a la web de VISA Home con su usuario y contraseña (o gestionarlo si no lo posee) para corroborar el estado de la cuenta.

Cabe recordar que si la tarjeta VISA es del Banco del Chubut, también puede consultar sus dudas en el servicio de Atención al cliente, ingresando en: https://www.bancochubut.com.ar/online/menu/inicio.