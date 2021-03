Aseguran que la situación de Brasil ya afecta a otros países

La pandemia de COVID-19 no se detuvo en ningún lugar del mundo, pero particularmente grave en algunos países de América del Sur, aumentando en Chile, Paraguay y Uruguay. Pero es en Brasil donde los casos están explotando en forma exponencial, llegando a superar las 3000 víctimas fatales por día.

En este sentido, desde la Organización Panamericana de la Salud aseguraron que la expansión del virus en todo Brasil pone en riesgo al resto de países vecinos y de la región. “El COVID-19 no está retrocediendo, ni la pandemia comienza a desaparecer. Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para inmunizar a la mayoría de la gente de la región”, dijo su directora Carisse Etienne.

“En Paraguay, la mayoría de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas y el sistema de salud se está viendo afectado por esta presión”, mientras la variante del coronavirus detectada en Brasil ya está en 15 países de la región.

«Los casos y los decesos están creciendo, y la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos son altas en varios estados» de Brasil.

En la vecina Venezuela, “las infecciones crecen, particularmente en los estados fronterizos de Bolívar y Amazonas” y Bolivia ha informado de un incremento de casos en el departamento de Pando, mientras que «la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos continúa siendo muy alta en Loreto, Perú».

Vacunación asimétrica

De los 35 estados miembros de la región, 33 ya han comenzado a vacunar, administrando más de 155 millones de dosis, aunque la mayoría en Norteamérica. Cuba y Haití son los dos países que aún no han comenzado.

La iniciativa COVAX ha entregado 2.161.800 dosis en la región, incluyendo más de un millón de dosis entregadas a Brasil este pasado domingo.

“Aunque ha aumentado la cantidad de vacunas, sabemos que no es suficiente”, agregó Etienne, quien añadió: “Todavía no tenemos las vacunas que necesitamos para proteger a todos. Esto es lo que sucede cuando el mundo entero depende de muy pocos fabricantes. Debemos buscar además formas de compartir vacunas de manera más equitativa entre los países”.

En el resto de Latinoamérica

La pandemia se está acelerando en otras zonas de las Américas, incluyendo Guatemala, donde el aumento de casos y hospitalizaciones está «agotando la capacidad de camas en los hospitales debido a la afluencia de pacientes», destacó Etienne.

En el Caribe, los casos están aumentando en Antigua y Barbuda, Aruba, Cuba y Curazao, mientras que, en Jamaica, los casos han aumentado de manera constante durante varias semanas.

La semana pasada, la región presentó una cifra superior a los 1,2 millones de personas infectadas de COVID-19 adicionales a la semana anterior, mientras que 31.272 personas perdieron la vida a consecuencia del virus.

Una emergencia de salud activa

“Lo que acabo de describir es una emergencia de salud pública activa”, subrayó la directora de OPS. “A medida que se extiende el virus aumentan las hospitalizaciones”, continuó. Por eso “necesitamos con urgencia aumentar la vacunación de nuestras poblaciones más vulnerables».

En su función como el órgano encargado ante COVAX de adquirir las vacunas para las Américas, el Fondo Rotatorio de la OPS negocia, presenta órdenes de compra y supervisa la logística de los envíos a nombre de los 35 países participantes.

«Las dosis que han sido entregadas nos han ayudado a empezar a proteger a los trabajadores de salud y otros grupos vulnerables, y esperamos que lleguen más dosis cada semana», indicó Etienne, informando que la aceptación de las vacunas ha sido alta. “Estas vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son seguras y funcionan”, recalcó.

«Cuando llegue su turno, no dude y vacúnese”, animó a los pocos indecisos.

La OPS confirmó que Venezuela ha liberado fondos para acceder a COVAX. El primer pago de 18 millones de dólares “está en marcha”, confirmó el doctor Ciro Ugarte en rueda de prensa, que explicó que el país recibirá vacunas de AstraZeneca fabricadas en Corea del Sur.

No hay región mejor preparada

Al referirse a la amplia historia de inmunizaciones exitosas en las Américas contra la poliomielitis, el sarampión, la influenza y la fiebre amarilla, Etienne acentuó que “una vez que aumente nuestro suministro de vacunas COVID-19, no hay otra región en el mundo mejor preparada para administrar vacunas de manera rápida y segura”.

Después, reafirmó que los trabajadores de salud de las Américas cuentan con una destacada experiencia en la conducción de campañas de vacunación de gran escala a lo largo de geografías diversas».