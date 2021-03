Apoyo de Nación a empresas recuperadas y cooperativas de Trelew

El intendente Adrián Maderna recibió este jueves a Edith Encinas, Consejera del Consejo Económico Social de la Nación, y a trabajadores de la Cooperativa Gardoro, con quienes se analizaron las políticas nacionales respecto de las empresas recuperadas y el desarrollo local de estos espacios.

Edith Encinas, quien es además presidenta de una Federación de Empresas Recuperadas de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, expresó tras la reunión: “Este encuentro se dio con el objetivo de ponernos en contacto con el intendente Adrián Maderna, que nos recibió cordialmente, para hablar con los trabajadores de una empresa recuperada. Y después contarle que venimos haciendo nosotros desde el Consejo, desde el INAES, y de qué manera queremos que los trabajadores de las empresas recuperadas cuenten con esa ayuda, ya sea económica, legal o técnica al inicio de la recuperación de una fábrica”.

El mismo idioma

Encinas destacó el desarrollo que presenta la ciudad en materia de economía social. “El intendente Maderna realmente viene apostando al cooperativismo. Está al tanto de lo que pasa en la ciudad, sobre todo con los trabajadores. Así que me parece que le da la importancia que tiene. Sabe de qué hablamos cuando lo hacemos respecto de empresas recuperadas. Así que para nosotros sentarnos en una mesa en la que entienden de qué hablamos cuando lo hacemos de economía social, algo que no siempre se da, para nosotros es sumamente importante dado el aporte que hace este sector a todo el país”.

En este sentido, el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, Hugo Schvemmer, quien acompañó al mandatario en la reunión, señaló: “Creo que de a poco se va cosechando lo que se sembró durante tantos años. Trelew hoy es un lugar en el que existe un gran fortalecimiento de la economía social. Cuando hay políticas sólidas se observa en la presencia de funcionarios nacionales brindando su apoyo. A la ciudad le sirvió de mucha ayuda para contener toda la situación que se ha atravesado durante los últimos cinco años, primero producto del gobierno de Macri, y después con la llegada de la pandemia. Ahora debemos seguir avanzando en esta etapa de recuperación del trabajo, de fortalecimiento de las instituciones, algo que es estratégico, dado que el trabajo formal no alcanza a cubrir la demanda de la sociedad”.

Cooperativa Gardoro

Edith Encinas también se refirió puntualmente a la situación de la cooperativa Gardoro de la ciudad de Trelew. “Es una panadería de muchos años en la ciudad. Ahora han conformado una cooperativa y los compañeros están muy contentos porque han podido conservar su fuente de trabajo. Además recibieron una ayuda del intendente, por lo que con esto han comprado una heladera y están muy contentos. Han podido reactivar sus fuentes laborales y en este momento creo que es más que un motivo para estar bien y pensar en producir para llevar el sustento al hogar”.

Estado presente

Más adelante, Edith Encinas destacó el acompañamiento del Estado Nacional como algo fundamental para el desarrollo del sector. “La intención es ponernos a disposición de los trabajadores y sobre todo visitar el territorio para saber de qué manera están viviendo esta situación los compañeros de distintas cooperativas. Es difícil, pero desde el Ministerio de Producción están saliendo distintas líneas de ayuda económica no reembolsables, así como líneas de crédito, lo que es de gran ayuda para cada una de las cooperativas de todo el país”.

En el mismo sentido, Hugo Schvemmer, puntualizó: “Para nosotros es muy valiosa su presencia porque ellos vienen trabajando hace mucho tiempo con todo lo vinculado a cooperativismo y empresas recuperadas. Nosotros contamos en la ciudad con varias cooperativas que fueron empresas. Que el Estado las pueda ayudar y acompañar para nosotros es estratégico. Muchas veces cuentan con muchas dificultades para ganar mercado, para acceder a capital de trabajo”.

Apoyo al tercer sector

Es bueno recordar que en Trelew, entre otras, funcionan las cooperativas Textil Patagónica, Unidad Textil Ltda. (Ex Propulsora), que son empresas muy grandes y que una vez transformadas les cuesta mucho recuperar los mercados que tuvieron antes los empresarios. “Eso, sin ayuda del Estado, cuesta mucho. Me parece es valioso que estén en Trelew, que es una de las ciudades de mayor desarrollo de la economía social y el intendente tiene la decisión de colaborar con el tercer sector desde el mismo día que asumió, lo que es un aliciente importante porque hablamos en el mismo idioma”, señaló Schvemmer.

Por último, el titular de la Agencia municipal de Desarrollo Productivo y Economía Social, apuntó: “A los chicos de la Panadería ‘Gardoro’ les costó mucho y a pesar de que hoy están más afianzados esta ayuda los beneficia mucho. También irán a ver, desde el Consejo Económico Social, a las otras cooperativas que están en una situación compleja. Sería muy beneficioso para ellos que el Estado Nacional los ayude a salir adelante”.