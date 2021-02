La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo «de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP ni no VIP en el ministerio» y que, en cambio, se trató de una «situación puntual», en alusión a la polémica suscitada luego de que el periodista Horacio Verbitsky reconociera haber recibido una dosis en las oficinas de Ginés González García. «Yo no estoy vacunada», respondió, a modo de ejemplo. La ministra consideró en ese marco que «la confianza en la vacuna y la campaña no deberían sufrir ningún impacto» tras las vacunaciones conocidas este fin de semana. El Gobierno busca disipar los efectos y costo político por el escándalo que terminó con la carrera del sanitarista.