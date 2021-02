Waiwen no pudo con Estudiantes de La Plata

El equipo de Waiwen, de Comodoro Rivadavia, mejoró su desempeño del partido anterior y le jugaron de igual a igual a los platenses, sin embargo, la experiencia de los «pincharratas» fue fundamental en los cierres de set y Estudiantes se impuso 3-0 con parciales de 25-15, 25-23 y 25-19.

La continuidad de la competencia en la Liga Nacional de Vóley para los chubutenses seguía este miércoles, jugando ante Universitario de La Plata.

Segunda caída para los comodorenses

Luego de un inicio con paridad, Estudiantes mejoró su saque, complicó la recepción de Waiwen y comenzó a estirar diferencias. Los errores de los sureños (3 de saque y 6 no forzados en el parcial) ampliaron esa brecha y, con un error comodorense, los platenses se adjudicaron el game por 25-15.

El cambio posicional, Dylan Mc Lean como opuesto, experimentado en el último set del partido anterior, comenzó a darle frutos a Lisandro Luppo. En el segundo capítulo, Waiwen comenzó dominando las acciones y, cuando el tanteador indicaba 6-1 a favor de los chubutenses, el entrenador «pincha» solicitó tiempo para reorganizar a su equipo. Las indicaciones y los cambios platenses fueron efectivos y la ventaja se fue acortando. Estudiantes rotaba con facilidad e igualó en 18. La paridad continuó pero, con un contraataque, los bonaerenses sacaron una luz de dos puntos. Tony Alaniz, con un ataque, la achicó a una unidad (23-24). Waiwen defendió exitosamente, pero no pudo concretar por la vía del contraataque, cosa que sí hizo Estudiantes para llevarse el parcial por 25-23.

El haber estado tan cerca y no poder ganar el set anterior, no mermó el ánimo sureño y Waiwen nuevamente salió a jugar de igual a igual el tercer segmento. Cuando el marcador indicaba 17 iguales, los «pinchas», con un contrataque, un bloqueo y un error comodorense, se distanciaron a tres puntos. La experiencia platense nuevamente comenzó a imponerse sobre la juventud chubutense y la ventaja se amplió. Finalmente, un punto directo de saque de Estudiantes le adjudicó el capítulo por 25-19 y el partido por 3-0.

Dylan Mc Lean fue el goleador de Waiwen con 16 puntos, los puntas-receptores Tony Alaniz y Braulio Mendoza obtuvieron 7 unidades cada uno, mientras que los centrales Andrés Beloqui y Leandro Colla lograron 5 y 4, respectivamente.

Vóley – Liga Nacional

Síntesis:

Waiwen (0): Nahuel Mansilla, Dylan Mc Lean, Andrés Beloqui, Leandro Colla, Carlos Alaniz y Braulio Mendoza. Líbero: Facundo González. DT: Lisandro Luppo. Ingresaron: Facundo Colla, Benjamín Mendoza, Ramiro Aguirre y Gonzalo Velázquez (L).

Estudiantes LP (3): Esteban Martínez, Tomás Gárbari, Marcos Marzano, Pablo Bocalón, Joaquín Kolevich y Andrés Pazos. Líbero: Carlos Ledesma. DT: Mauricio Arrúa. Ingresaron: Manuel Montes, Julián Rodríguez, Matías Cardoso, Gianluca Lagorio, Francisco Hay y Gastón De Nigris (L).

Parciales: 13-25, 14-25 y 16-25.

Árbitros: José Moreno y José Barrios.

Próximos partidos:

17/Febrero – 09.00 horas: Waiwen – Universitario de La Plata

18/Febrero – 11.00 horas: Waiwen – Instituto Cultural Argentino

19/Febrero – 09.00 horas: Waiwen – San Martín de Porres

20/Febrero – 11.00 horas: Waiwen – Monteros

21/Febrero – 09.00 horas: Waiwen – Bomberos