Un PJ sin iluminados

Este lunes se definió que Alejandra Duhalde estará al frente del Consejo de Localidad del PJ en Trelew. Sin embargo y pesar de la alegría de convertirse en la primera mujer en ocupar ese cargo, la dirigente asume la conducción en medio de una interna partidaria que dejará mucha tela para cortar, y como si fuera poco, a oscuras. No se trata de ninguna metáfora, la flamante titular del Consejo de Localidad, habló con AzM Radio en la vereda del edificio, porque dentro del recinto no había luz, tampoco tienen gas, ni agua, las paredes exhiben cuantiosas manchas de humedad. Con todo Alejandra estaba feliz y no hay duda que, si quiere mantener reuniones en la sede partidaria, habrá que arremangarse.