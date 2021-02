Tras el ascenso de Platense, se viene el sorteo

De cara al Torneo de la Liga Profesional que comenzará a jugarse el próximo 14 de febrero, y luego del ascenso conseguido por Platense, está todo listo para el sorteo del certamen mañana miércoles.

Trascendieron los emparejamientos y algunos datos más con respecto a cómo se jugará la competencia, que tendrá interzonales y “clásicos”.

Se ajustan detalles para el sorteo del nuevo Torneo

La Liga Profesional del futbol argentino, realizará este miércoles, el sorteo del fixture y el formato para el próximo Torneo, que se iniciará el venidero 14 de febrero y que esperar, conocer cuál será la denominación que llevará.

Mientras, se conocieron algunos datos del evento, que consiste en los emparejamientos de los equipos que jugarán la fecha interzonal y de los “clásicos” que se darán entre sí.

Los emparejamientos, son entre River-Boca, Racing-Independiente, San Lorenzo-Huracán, Lanús-Banfield, Vélez-Argentinos, Colón-Unión, Newell’s-Rosario Central, Estudiantes-Gimnasia, Godoy Cruz-Talleres, Atlético Tucumán-Central Córdoba, Aldosivi-Patronato, Defensa y Justicia-Arsenal y Platense-Sarmiento.

Esta definición en cuanto al Torneo próximo y su formato, se puede concretar luego del ascenso a la Liga Profesional conseguido por Platense, el pasado domingo, que venció en la Final por el Ascenso 2 de la Primera Nacional a Estudiantes de Río Cuarto.

De esta manera, “El Calamar” regresa a la máxima divisional tras 22 años de ausencia, y siendo el segundo llegado desde la ex B Nacional, ya que antes, el Ascenso 1 había sido obtenido por Sarmiento de Junín.

Así, la Liga Profesional de Fútbol de la AFA ya tiene a los 26 equipos que afrontarán la próxima temporada: Aldosivi, Argentinos, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca, Central Córdoba (Santiago del Estero), Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Unión y Vélez.

¿Podrá llamarse Diego Maradona?

Según indica el sitio web Doble Amarilla, allegados a Matías Morla, ex abogado de Maradona durante sus últimos años de vida, se comunicaron con los organismos más importantes del fútbol de nuestro país para dejarles en claro que antes de seguir utilizando el nombre “Diego Maradona” como marca de reconocimiento de uno los campeonatos de Primera División de la Liga Profesional debían llegar a un acuerdo con los herederos de ‘la marca’.

La intención tanto de la AFA como de la Liga Profesional era mantener el nombre de «Diego Maradona» para todos los trofeos de Primera División como un tributo eterno al máximo ídolo futbolístico que dio nuestras tierras.

No obstante, ante el litigio reinante y la judicialización de la sucesión del ’10’, tanto AFA como la Liga Profesional optaron por evitar meterse en este conflicto y además no someterse a futuros problemas legales en este sentido. Por lo tanto, este torneo no estará bajo la denominación del astro argentino, aunque la intención de los máximos dirigentes del fútbol argentino es retomar este tributo eterno cuando todas estas cuestiones legales tengan una definición en la Justicia.