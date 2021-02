Trabajadores de la ex Alpesca reclaman por la expropiación

Esta mañana, momentos antes de que finalice la apertura de las sesiones ordinarias, un importante grupo de ex trabajadores de Alpesca se manifestó en las puertas del Concejo Deliberante pidiendo por el avance de la expropiación y la reincorporación de los empleados. Raimundo Ochoa, miembro del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) indicó que «pedimos que intercedan ante el gobierno provincial para que se lleve adelante la expropiación, el ingreso de trabajadores y la regularización de los subsidios, que lo pagan solamente cuando el gobierno tiene plata». Ochoa aseguró que se trata de 140 personas que actualmente cobra el subsidio, más otro grupo que dejó de percibirlo «por que trabajaron una o dos horas en otro lado y ya los ponen como si hubieran conseguido trabajo».

De todas maneras, el referente sindical aseguró que ya no quieren subsidios, sino que «queremos trabajo o que se lleve a cabo la expropiación así nos liquidan y podemos irnos tranquilos porque sino no podemos trabajar en otro lado porque nos sacan el subsidio».

Tras unos minutos, los trabajadores dialogaron con el intendente Gustavo Sastre y el vicegobernador Ricardo Sastre a quienes entregaron el petitorio y se comprometieron a mantener una reunión la semana próximas en busca de una solución a este conflicto.