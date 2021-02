Servicoop: Renovaría por completo el Consejo de Administración

Finalmente no habrá elecciones en Servicoop, ya que solo fue oficializada una sola lista: se trata de la Azul N°2. Así lo confirmó el actual presidente del Consejo de Administración, Jorge Giménez: «Esta lista cumplió con todos los requerimientos, se habían presentado dos listas más pero no pudieron reunir los avales, además de que tenían que cambiar algunos delegados que tenían deuda. Fueron muchos los inconvenientes, por lo que la síndica determinó que las listas Blanca y Verde no podían competir».

De esta manera, la Lista Azul tendrá cerca de 80 delegados que elegirán a los nuevos integrantes del Consejo de Administración. Si bien en esta ocasión deberían elegirse cinco nuevos integrantes, el propio titular de la cooperativa expresó que podría realizarse una renovación completa del Consejo de Administración: «La Asamblea de Delegados puede decidir dejar sin efecto el mandato de todos los consejeros, tiene la potestad de hacerlo». Si bien todavía esto no está confirmado, será uno de los temas a tratar cuando los nuevos delegados se reúnan dentro de unos 20 días aproximadamente.

En cuanto a la salud financiera de Servicoop, Giménez aseguró que la tarifa de la cooperativa «se va a tener que adecuar y las nuevas autoridades tendrán que ver de qué manera van a poder sobrellevar este problema económico. Hay un gran potencial humano dentro de la cooperativa pero tiene que ir acompañado de una política financiera».

El presidente del Consejo de Administración admitió que la Lista Azul guarda estrecha relación con el gobierno municipal, con lo cual se prevé un trabajo en conjunto: «Es la única manera, sin agresiones, con proyectos realizables y marchar en conjunto porque, en definitiva, es nuestra ciudad».