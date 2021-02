Se viene el Argentina Open Femenino

Tras 34 años, la Argentina volverá a contar con una competencia de tenis femenino de nivel internacional, con el Argentina Open Femenino, cita correspondiente a la WTA.

Se jugará entre el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre de esta año, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Fines de octubre e inicios de noviembre, el Open Femenino en Argentina

Tennium, Tennis Global Platform, anuncia la realización de un nuevo torneo, el Argentina Open femenino, un certamen WTA 125K, perteneciente al WTA Tour, que se realizará del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2021, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La Argentina no tenía un certamen del máximo circuito profesional internacional femenino desde hace 34 años, cuando Gabriela Sabatini obtuvo el título, en 1987.

Este torneo se convierte también en el primero del WTA Tour que organiza Tennium, empresa que es dueña de los derechos del ATP 250 Argentina Open, el ATP 250 European Open, en Amberes, y que gestiona el ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell.

El torneo repartirá 115.000 dólares en premios y la campeona obtendrá 160 puntos para el ranking de la WTA. El Argentina Open tendrá un cuadro principal de singles de 32 jugadoras y 16 parejas de dobles, y una clasificación de 16 tenistas en singles.

La qualy se realizará entre el domingo 31 de octubre y el lunes 1º de noviembre, día en que dará comienzo también el cuadro principal.

El canal oficial del Argentina Open femenino será TyC Sports, que transmitirá, al menos, un partido por jornada, las dos semifinales y la final.

Martín Hughes, director ejecutivo y socio de Tennium, expresó: “con el Argentina Open femenino, también logramos insertarnos en el circuito WTA y seguimos sumando jugadores a nuestro portfolio internacional, como en el caso particular de la Argentina sucede con Thiago Tirante, un chico que fue el mejor junior del mundo y que se suma a Solana Sierra y Facundo Díaz Acosta. Todo esto habla a las claras del crecimiento de la compañía, de su solidez corporativa, y ratifica lo que veníamos diciendo: apuntamos a más”.

Martín Jaite, director del certamen, comentó: “Es una excelente noticia no sólo para el tenis argentino, sino para el tenis de Sudamérica, porque tener un WTA implica crecimiento y mayores oportunidades para todas las chicas de la región. Para nosotros es un orgullo poder decir que desde ahora tenemos también un Argentina Open para las mujeres. Y en este sentido, el presente de Nadia Podoroska también es un hecho importante”.