Sastre reconoció que Servicoop necesita un aumento tarifario

El intendente Gustavo Sastre se refirió al pedido de aumento tarifario por parte de Servicoop y mencionó que lo están trabajando sus concejales, pero admitió que «somos conscientes que la cooperativa necesita que se adecúe la tarifa, pero vamos a repasar absolutamente todo y cuál va a ser el destino de los fondos. Vamos a ver de qué manera se puede actualizar lo antes posible porque también somos conscientes que de esta manera no solo vamos a tener un conflicto con los empleados sino también un problema de servicios que va a terminar aquejando a todos los vecinos».

Respecto a la simulación tarifaria presentada, en la que hace referencia a un primer incremento superior al 40 por ciento y un segundo que ronda el 15, el jefe comunal dijo: «Hay que ver, hay que discutir, lo peor que puede suceder es que se termine aprobando algo de lo que no estamos convencidos. Hay que llegar al punto en el que todas las partes estén conformes con lo que se va a tratar».

Sastre reiteró también que solicitará a las nuevas autoridades un informe sobre la situación actual y no descartó ir a la Justicia en el caso de que sea necesario: «Los socios de Servicoop no tienen por qué ser rehenes de una desastrosa administración como la que se está retirando, por eso mismo como poder concedente y en defensa de cada uno de los vecinos de Puerto Madryn voy a actuar de la manera que corresponda»