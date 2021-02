Sastre insistirá con las gestiones para ampliar el Aeropuerto

Esta semana, el intendente Gustavo Sastre mantuvo un encuentro con Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas donde avanzó sobre la posibilidad de contar con un vuelo diario de la aerolínea de bandera a partir de mitad de año. Pero más allá de estas gestiones, hay otro tema que preocupa, no solo al jefe comunal sino a los mandrynenses en general, que tienen que ver con el Aeropuerto El Tehuelche y su infraestructura poco adecuada para una ciudad turística como Puerto Madryn. «La infraestructura no alcanza, uno lo veía con los vuelos de Andes que los que llegaban se chocaban con los que estaban esperando para embarcar. Esa es otra reunión que si no es la semana que viene será la otra, vamos a tratar de juntarnos con la gente de Aeropuertos Argentina 2000 que son quienes tienen la concesión y también con el ORSNA para reflotar el proyecto que ya estaba presentado».

Lograr el objetivo

Teniendo en cuenta la importancia de Puerto Madryn a nivel turístico, quizás llame la atención que Aeropuertos Argentina 2000 no haya decidido invertir en algún tipo de ampliación de El Tehuelche. En ese sentido, Sastre opinó: «Yo creo que han puesto prioridades en otros aeropuertos del país, pero nosotros no vamos a dejar de gestionar, no van a dejar de verme, no van a dejar de escucharme porque voy a estar presente las veces que sea necesario hasta que logremos el objetivo que tenemos planteado y que es que Puerto Madryn crezca en infraestructura en todos los ámbitos».

Vuelos diarios

A pesar de no contar con una conexión aérea directa con Buenos Aires, el intendente calificó a esta temporada de verano como «muy positiva» y agregó que «no tengo ningún tipo de dudas que Puerto Madryn que hoy está instalado como uno de los principales puntos turísticos del país. O sea que, siendo un polo industrial, sumado al turismo, el hecho de que no tengamos un vuelo diario dista mucho de lo que nosotros pretendemos. Así que vamos a seguir gestionando hasta lograrlo».