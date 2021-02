Romeo defendió la labor de la Oficina Anticorrupción

El adjunto de la Oficina Anticorrupción de Chubut, doctor Mario Romeo, se refirió a la causa Revelación y al inicio del juicio oral y público que, desde este miércoles, se desarrolla en las instalaciones de la Oficina Judicial de Rawson.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario habló sobre el rol del organismo como querellante en la causa y planteó que “las expectativas son importantes porque consideramos que la teoría del caso tiene suficiente evidencia para que, una vez convertida en prueba, pueda ser evaluada por el Tribunal y conseguir las condenas que cada uno (de los 8 imputados) merezca”.

Causas en trámite

Consultado sobre el trabajo de la Oficina Anticorrupción, Romeo explicó que “tenemos causas en varias jurisdicciones, se han hecho denuncias penales, algunas están en trámite, y siempre estamos con algún expediente abierto”, agregando que “hay varios y por una cuestión de respeto a las personas involucradas, están en trámite”.

“Por ahí no se comprende”

En relación a las críticas que han recibido algunos organismos de control de Chubut, entre ellos la propia Oficina Anticorrupción, el adjunto aseguró que “no me cabe duda de que funciona y que tenemos mucho trabajo, pero cada organismo tiene sus competencias según la etapa del expediente administrativo en el que interviene; por ahí no se comprende, cuando surgen estas cuestiones, cómo puede ser que un organismo no haya encontrado a los responsables previamente a esto; pero, de hecho, más allá de que en este caso fueron los ‘sobres bomba’, en algunas causas hemos iniciado expedientes por propia iniciativa nuestra”.

Expedientes

Romeo mencionó algunas de las causas en las que la Oficina se encuentra interviniendo: “Por ejemplo, el cobro de caminos de Vialidad, irregularidades o delitos en comunas rurales. Participamos activamente con los fiscales en acompañar con pruebas y actuaciones con algún funcionario de Lotería investigado. Incluso, en la causa Embrujo, nosotros teníamos actuaciones con respecto a (Diego) Correa. Algo que no tuvo mucha difusión fue la denuncia que hicimos de la Emergencia de Incendios en la Cordillera en 2015, donde hubo inconvenientes como el hecho de que hubieran desestimado nuestra denuncia, para lo cual hemos apelado”, mencionó.

Análisis de la causa

En cuanto a la causa Revelación, “las pruebas ya fueron aportadas, si estamos de acuerdo con la posición del fiscal vamos a acompañarlo y adherir, y si hay algo que consideramos no es acorde, plantearemos nuestra postura”, concluyó.