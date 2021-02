Robo de vacunas: Puratich confirmó que sería alguien con acceso

Tras conocerse la denuncia por la desaparición de 30 dosis de vacunas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, el ministro de Salud Fabián Puratich, en diálogo con AzM Radio confirmó el hecho, al afirmar que las vacunas “las ha retirado alguien que tiene acceso directo. La fiscalía hizo todo lo que tenía que hacerse, no hay signos de violencia en el ingreso”.

El titular de la cartera sanitaria provincial reconoció además que la denuncia se hizo varios días después de detectar el faltante, la explicación para esa demora fue que se inició primero la investigación interna, sumario administrativo mediante para determinar responsabilidades.

Sin embargo, no pudo justificar porque no se hicieron ambas diligencias en paralelo, tomando en consideración el valioso tiempo que perdió la justicia para avanzar en la investigación.

En cuanto a la utilidad o no de las dosis hurtadas, Puratich sostuvo que “hasta dos horas después de sacada del freezer se puede mantener estable. Si no se mantuvo la cadena de frío, por más que se haya utilizado, no va cumplir con la función que corresponde».

Más vacunas

En cuanto al arribo de nuevas dosis para Chubut, el ministro Puratich indicó que “hoy estarán llegando 4800 dosis más para completar personal de salud», y a partir de allí se iniciaría la vacunación de grupos de riesgo, que incluye adultos mayores de 70 años.

Respecto de la vacunación de docentes, Puratich reconoció que “antes del 1 de marzo no va a haber disponibilidad de vacunas para los docentes. Lo prioritario son las medidas sanitarias”, dijo el Ministro al tiempo que remarcó que “no hay vacunas en el mundo aprobadas para menores de 18 años», lo que supone que solo se vacunarían adultos.