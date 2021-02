Puratich respondió las críticas de Ana Clara Romero: «Fue un ataque personal hacia mí»

Luego de que la edil de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, criticara en duros términos al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, por la desaparición de 30 vacunas Sputnik V en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, el titular de la cartera sanitaria respondió de manera contundente dichas declaraciones.

En diálogo con AzM Radio, Puratich planteó que «el ataque fue una cuestión personal de un sector político, particularmente de Ana Clara Romero de Cambiemos hacia mí».

Al mismo tiempo, el Ministro explicó que «no he recibido devolución aún de la Justicia y no me gusta el escarnio público, el responsable de todo soy yo», en relación a la identidad de la persona que habría sustraído las dosis.

A ello, sumó que «iniciamos sumario administrativo y separamos del cargo a la persona implicada cuando se notificó el 1 de febrero, y ese mismo día se iniciaron las acciones correspondientes y la denuncia a la Justicia».

Finalmente, Puratich confirmó que el martes «salió el nuevo avión con vacunas, las que llegaron son de Astrazeneca y esta que llega ahora es la de China».