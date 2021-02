Podrían reeditar el programa Pre Viaje en temporada baja

El ministro de Turismo, Matías Lammens, confirmó que la segunda edición del programa PreViaje, la iniciativa del gobierno nacional para fomentar el turismo interno, es prácticamente un hecho.

Tras destacar la implementación del Repro II focalizado en las empresas de la industria, calificó como exitoso para el sector turístico el programa de Preventa Turística; al tiempo que declaró: “El PreViaje es un orgullo, estamos muy conformes y están avanzadas las tratativas para lanzar otra instancia”. El anuncio oficial se realizaría luego del balance del fin de semana largo de Carnaval.

“El turismo es una de las actividades para la reconstrucción de Argentina”, enfatizó Lammens y aclaró: “Sabemos que este programa funcionó para vender tanto las vacaciones de verano como de invierno. Ahora la prioridad será fomentar la movilidad turística durante la temporada baja”.

¿PreViaje para extranjeros?

Aunque sujeto a las condiciones sanitarias, no descartaron la ampliación de la Preventa Turística para incentivar la llegada de turistas internacionales. Al respecto, desde el organismo que conduce Matías Lammens admitieron que siguen trabajando para que los extranjeros puedan beneficiarse de este programa, y amplíen las estadías y los servicios contratados en el país.

No obstante, y luego de que se endurecieran las restricciones en las fronteras –se prohibió el acceso al país de extranjeros o no residentes, salvo que sean parientes directos; se suspendieron vuelos desde y hacia el Reino Unido; se estableció un cronograma con menos operaciones desde Estados Unidos, México, Europa y Brasil; y se extendió el Dispo hasta el 28 de febrero–, el funcionario reconoció que para la apertura del turismo internacional hay que esperar que avance el operativo vacunación.