Padres y docentes reclaman por el abandono y falta de mantenimiento de escuelas

Falta de mantenimiento, abandono y demoras en la concreción de obras menores, son los ejes del reclamo que realizan padres y docentes en diversas localidades de Chubut, al advertir que hay muchos establecimientos que no están en condiciones adecuadas para la presencialidad en el inicio del ciclo lectivo.

A pesar de que las autoridades del Ministerio de Educación de Chubut afirman que en marzo comenzarán las clases en la provincia y se espera iniciar con un proceso combinado de clases presenciales y virtuales, muchos son los establecimientos que no cumplen condiciones mínimas de seguridad e higiene.

Sin embargo, muchas de las fallas que se observan en estado de los edificios escolares se resolverían con reparaciones menores. Baños que no se han terminado de restaurar; ventanas que no se abren, impidiendo la ventilación prevista en el protocolo sanitario para volver a la presencialidad; maleza que no ha sido retirada de los accesos y patios de las escuelas; problemas eléctricos y falta de conectividad, son algunos de los muchos ejemplos que han expuesto padres y docentes en diálogo con AzM Radio, Canal 9 de Comodoro Rivadavia y El Diario Web, a partir de una recorrida por diversos establecimientos de toda la provincia.

En otros casos, se observan vidrios rotos y otros daños, producto de vandalismo, que no han sido reparados en tiempo y forma contribuyendo a que se produzcan otros hechos de similares características.

Análisis de situación

Este viernes está prevista una reunión entre el Gobierno de Chubut y los gremios que nuclean a trabajadores de la Educación. La convocatoria tiene por finalidad buscar una solución al retraso en el pago salarial como condición para el inicio de clases. Sin embargo, ante el recamo de padres y docentes de toda la provincia, la cuestión de la infraestructura educativa será tema de análisis debido a la imposibilidad que presentarían la mayoría de las escuelas para garantizar la presencialidad.