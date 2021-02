Otro paso de comedia

Una vez más el Ministro de Seguridad de Chubut llega tarde a los acontecimientos. Tal como la adelantáramos desde este Diario, la convocatoria a conferencia de prensa de este miércoles en Comodoro Rivadavia, no tenía más objeto que darle escenario a Federico Massoni para sus habituales pavoneos, poniendo voz de mando y arrogándose el éxito de la labor que realiza la Policía. Lo cierto es que Massoni no aportó nada nuevo respecto del hurto de las vacunas, a lo que los equipos periodísticos de la zona sur, con Canal 9 a la cabeza habían logrado descifrar. Incluso el fiscal que interviene en la causa, no hizo más que ratificar lo que se cuestionó desde el primer momento; que resulta grave y complica la labor investigativa que la denuncia de la sustracción de las dosis de Sputnik V, se hiciera con tanta demora. Según anticipó Massoni, a partir de ahora las cámaras del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se incorporan al Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad, y eso permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento que ya disponía el nosocomio a 25 días de material fílmico por cada una de las 39 cámaras que ya están siendo visualizadas por personal policial. No solo la medida llega tarde, sino que no representa ninguna garantía, tal como ocurrió en Esquel cuando desaparecieron pruebas de la Oficina Judicial, donde las cámaras de seguridad no estaban funcionando. Massoni no hace más que corroborar que su papel en el Gabinete es el de showman.