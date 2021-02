Obra pública y venta de tierras, los ejes de trabajo para 2021

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, abrió hoy las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad, en donde hizo un repaso por lo ocurrido durante 2020 y anunció cuáles serán los lineamientos con los que el Ejecutivo Municipal trabajará en el año en curso, como ofrecimientos públicos de ventas de tierra de dominio público, uno de ellos para viviendas unifamiliares y el otro con destino de uso comercial; la construcción de un nuevo cementerio municipal; la digitalización de expedientes; el fortalecimiento a la actividad turística; y redes de agua potable y cloacas en distintos puntos de la ciudad.

Sobre lo sucedido durante los últimos meses, l eje estuvo puesto en los efectos de la pandemia de Covid-19. Al respecto, el jefe comunal explicó que desde el Municipio se lanzaron diversas iniciativas para intentar mitigar las consecuencias adversas que trajo el Coronavirus. Posteriormente, el intendente anunció obras, estrategias y proyectos con distintas entidades públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos madrynenses durante 2021.

Esfuerzo conjunto

En primer lugar, Sastre remarcó: “Quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas, no podemos ni debemos detenernos. Ni un minuto. No somos de los que vivimos de deseos imposibles. Somos de los que nos metemos en las entrañas de la ciudad para conocerla cada día mejor. Falta para cerrar el capítulo de la pandemia, pero estoy convencido que el esfuerzo que hicimos mitigó los daños que pudo ocasionar. Esto no es mérito exclusivamente del Intendente, esto fue posible gracias al acompañamiento de cada uno de ustedes”.

Continuando con el repaso del 2020, el Jefe Comunal precisó: “Aún en tiempo de crisis, podemos decir que se encuentran activas 4.094 Habilitaciones Municipales, un 2% más que en 2019. Sin embargo, no podemos dejar de reflexionar sobre la recaudación impositiva de 2020, con una disminución generalizada en cada concepto”.

Además, agregó: “A pesar de las dificultades económicas, con esfuerzo y el acompañamiento de los sindicatos que nuclean al personal municipal, se acordó un incremento sobre el básico para todos los empleados municipales que se realizó en forma escalonada a partir de septiembre”.

Lineamientos para el 2021

“La proyección para el 2021 será continuar trabajando de cara al vecino, para asistirlos y escucharlos, logrando conformar un Estado cercano. Avanzaremos con el resto de las áreas para incluirlas en los sistemas de turnos on-line y digitalización de expedientes”, apuntó.

Entre las propuestas específicas para el año en curso, Sastre remarcó: “Desde la Secretaría de Obras Públicas proyectamos para este 2021 un nuevo cementerio municipal con servicios conexos, un Parque Industrial mixto con acceso desde la Ruta Provincial N°1 y un Parque Tecnológico. Desarrollaremos la obra de red de agua potable para el barrio Presidente Perón por 23 millones de pesos que beneficiará a 882 familias y que firmaré en las próximas horas. También implementaremos la red de gas en los barrios Patagonia y Fontana”.

Además, “se proyectan dos ofrecimientos públicos de ventas de tierras del dominio público; uno de ellos destinado a la venta de lotes con destino de vivienda unifamiliar y el otro, con destino de uso comercial”.

Actividad turística

El Jefe Comunal también enfatizó: “Puerto Madryn es turismo. Fuimos bendecidos por un frente marítimo elogioso, por una fauna envidiable. Somos ballenas, somos alternativa de playa y eso nos posiciona distinto, configurando una temporada de turismo que abarca casi todo el año”.

“En este contexto, creamos e implementamos el Sello de Calidad Sanitaria. Debemos continuar con acciones destinadas al cuidado responsable, por lo que seguiremos trabajando con prestadores turísticos, entidades educativas, asociaciones y con la comunidad en proyectos que amplíen la oferta turística de manera innovadora y responsable”, indicó.

Importancia del deporte

En otro orden, Sastre dijo: “Profundizamos la participación del deporte sin discriminación, adherimos en conjunto a la Ley Micaela en el deporte y seguimos trabajando con los distintos clubes de la ciudad. Nos preparamos para desarrollar los primeros Juegos Nacionales LGBT+”.

“El turismo debe ser principal motor de la economía. Di instrucciones para que los eventos deportivos sean permanentes, por tal motivo y si la pandemia lo permite, podemos anunciar que tendremos a lo largo del año más de 10 eventos nacionales”, destacó.

Asistencia social

El Intendente recordó: “Desde la Dirección del Depósito Municipal, en un trabajo mancomunado con el Servicio Social, se asistieron con módulos alimentarios a más de 25.000 familias, lo cual fue reforzado con la entrega diaria de 700 viandas de elaboración propia del Economato”.

Por último, Sastre destacó: “Creamos una red de mujeres junto a todos los movimientos sociales, para magnificar sus alcances y conformar equipos de trabajo territoriales para lograr un abordaje transversal tendiente a unificar criterios de intervención frente a situaciones de violencia”.

“Víctor Hugo, el extraordinario poeta francés dijo: ‘La noche más oscura terminará con el sol’. Voy a hacer mías esas palabras para ponerle punto final a este mensaje. Señoras y señores: ‘La noche más oscura, terminará con el sol’ y espero que ese día, nos encuentre como hasta ahora, juntos”, concluyó el Jefe Comunal.