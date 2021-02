Médicos de Trevelin: «Estamos devastados, cansados psicológicamente y sin sueldo»

La médica del Hospital Rural de Trevelin, Jorgelina Aguirre, se refirió a la situación epidemiológica de la localidad cordillerana.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «es horrible, impensable, algo que no nos imaginamos, por lo menos yo nunca imaginé que podía pasar en esta provincia con la riqueza autóctona que tiene: estamos terminando febrero, el mes más corto, y no se nos ha abonado enero, mes en el que tuvimos el índice más alto de contagios por la pandemia en Esquel y Trevelin».

Cansancio psicológico

Asimismo, Aguirre reflexionó: «Hemos trabajado en el Hospital sin descanso, reemplazando unos a otros ya que hubo compañeros que perdieron familiares. Hay pocos médicos y estamos agotados. No tenemos el incentivo del sueldo, que es un derecho que hemos perdido. Estamos terminando febrero y no hemos cobrado enero ni aguinaldo, ni siquiera podemos hacer proyectos a corto plazo, por ejemplo comprar mochila, zapatillas o útiles escolares cuando empiecen las clases porque no tenemos nuestro sueldo. Estamos preocupados, nunca había sido tan intensa la situación con respecto al salario y al cansancio psicológico que tenemos».

«Parece que quieren una revolución»

Por otra parte, la sanitarista expuso que «creemos que el Gobierno destrata al trabajador y no le da importancia, ahora que van a empezar las clases van a ver si arreglan con los gremios de los docentes, pero en Salud tuvimos el pico máximo de la pandemia en enero, trabajando sin descanso médicos y enfermeros porque hemos tenido familiares enfermos, algunos nos hemos tenido que aislar por ser contacto estrecho de algún contacto positivo» y agregó que «es una situación que, psicológicamente, al menos a mí me ha devastado y ni siquiera me quedan ganas de seguir luchando y reclamar, porque el hecho de que no le den prioridad a la salud en plena pandemia nos hace creer que buscan un levantamiento popular, una revolución, sangre, y nosotros no queremos violencia; pero parece que por el camino pacífico no comprenden, ya que no nos quieren pagar pero ingresan 200 policías a la provincia».